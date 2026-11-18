“Si queremos mantener el estado del bienestar como hasta ahora, solo se puede lograr con un ecosistema de empresas que funcionen”. Así de claro se expresó ayer el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, en la charla que dio ayer en la Cámara de Comercio sobre la situación empresarial de Catalunya. Una conferencia en la que avisó que los estados “no pueden seguir dependiendo de la deuda” para su correcto funcionamiento, poniendo como ejemplo Francia, y que la forma de solucionar problemas como la vivienda es “una colaboración público-privada y administrativa muy estrecha”. "Si no tenemos un ecosistema de empresas que acompañen estos procesos, todo lo demás son promesas imposibles de cumplir, necesitamos partidos que entiendan de economía, y cada vez hay menos”, aseguró Mas.

En relación a la situación actual del tejido empresarial catalán, el expresidente señaló que “tenemos un potencial grande, pero está frenado por obstáculos como la burocracia, las infraestructuras, la movilidad y los recursos humanos”. Para remediar esta situación, abogó por reducir la excesiva burocracia, solventar el déficit de infraestructuras y reducir la carga impositiva a las empresas.

Antes de la charla y a preguntas de los medios, Mas apoyó a Junts este 29N, asegurando que será “la única voz catalana en Madrid libre al no estar supeditada a partidos españoles”.