Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

“Desde que tengo un hogar, soy otra persona”, aseguró Charo, una de las usuarias del programa Housing First (primero la casa, en inglés). Un proyecto impulsado por la Paeria en colaboración con Sant Joan de Déu Terres de Lleida, que consiste en facilitar una vivienda a personas que están en la calle, como punto de partida para favorecer la estabilidad personal y recuperar la normalización de las actividades sociales, junto al acompañamiento de trabajadores sociales. Tras 10 años de trayectoria, el programa ha conseguido sacar de la calle y ofrecer una nueva vida a 59 personas sin techo. Según explicó el director del proyecto, Josep Agustí, este “facilita que la persona no vuelva a la calle y pueda hacer su proceso de forma individualizada y con el tiempo necesario”.

“Cuando me ofrecieron el piso, no me lo creía. Pensé que me engañaban”, señaló Luisa, otra de las participantes, durante una mesa redonda celebrada ayer en el marco del décimo aniversario del programa. Por su parte, María Victoria aseguró haber vivido un cambio de rumbo en su vida en tan solo siete meses. “Volví a nacer cuando me dieron la noticia”, indicó. “Ya no estaré a la deriva”, dijo que pensó.

Actualmente, el programa dispone de 37 pisos, con una rotación de personas reducida, con el objetivo de que las que acceden a un hogar puedan mantenerlo como residencia de forma estable. Hay tan solo tres requisitos: los usuarios deben comprometerse a aceptar la intervención del equipo, a asumir un copago y a mantener una buena convivencia vecinal. Uno de los datos más destacados es que antes de tomar parte en el programa la mayoría de los participantes, con una media de 55 años, acumulan siete años de vida en la calle. Asimismo, el número de mujeres participantes tiende al alza, así como el de las personas con un grado de discapacidad superior al 65%, que representan el 45% del total de usuarios atendidos.