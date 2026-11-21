Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El Palau de Vidre acogió ayer la primera jornada de la quinta edición de Fira Maker 2026, un espacio de encuentro tecnológico, creativo y de innovación que reúne una variedad de proyectos relacionados con la impresión 3D, drones, Inteligencia Artificial (IA), fabricación digital, realidad virtual, talleres y demostraciones para todas las edades. Ayer por la mañana, el espacio estuvo reservado a los centros educativos de la ciudad, que participaron en las diferentes actividades programadas. Entre ellas, destacó la ponencia sobre cómo utilizar la IA para ser mejor estudiante, a cargo de Juan de Santiago Bayona. El experto recomendó a los estudiantes aprovechar los beneficios de esta tecnología para “prepararnos mejor un temario”, sin que sirve para resolver las tareas o los ejercicios. “La IA puede ser una herramienta maravillosa si se usa de forma complementaria”, aseveró. De Santiago insistió en que la IA ha venido para ayudarnos, pero “que depende de cómo la utilicemos”. Este año, la feria, que se celebraba en el Mercat del Pla, se ha trasladado al nuevo recinto del Palau de Vidre, en los Camps Elisis. Entre las actividades previstas para hoy, hay una jornada de competiciones entre drones y coches, así como otros talleres y experiencias.