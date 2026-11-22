Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El sindicato CATAC-CTS denuncia que en los boxes de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova se suele tratar a dos pacientes, pese a estar “diseñados y autorizados para atender a una sola persona”, lo que considera que compromete la seguridad de los pacientes porque “no disponen de tomas de oxígeno suficientes, ni los monitores necesarios para controlar de forma segura sus constantes vitales”. Pese a que se recurre a monitores portátiles y tomas de oxígeno adicionales, el sindicato considera que no hay los suficientes para cubrir las necesidades de los boxes doblados. “Hacemos lo imposible para atender a todo el mundo con profesionalidad, pero trabajamos en una situación de colapso y sobrecarga que ninguna administración debería permitir”, lamenta el sindicato, que lo tilda de “precariedad y dejadez organizativa”.

Al respecto, el hospital asegura que “en el diseño inicial de los boxes ya se contempló la posibilidad de atender a 2 pacientes en determinadas circunstancias” con equipos adicionales, y que “la distribución de los pacientes no se hace únicamente en función de la disponibilidad de espacio”, sino que se hacen valoraciones individuales para determinarla según su “situación clínica, gravedad, necesidades de vigilancia, monitoraje, oxigenoterapia y tratamiento”. Afirma que “se vela para que todos los pacientes que requieren monitoraje lo dispongan”.

Asimismo, el sindicato denuncia que los celadores del Arnau deben trasladar a los pacientes con camillas “defectuosas que han perdido su marcaje CE de seguridad y operan fuera de la legalidad técnica”, ya que “el material presenta graves defectos mecánicos en los frenos, bloqueos de ruedas defectuosos y barandillas inestables”. Aseguran que se envían a reparar de forma recurrente, pero “vuelven con las mismas deficiencias”, por lo que exigen su retirada. CATAC-CTS califica la postura de la gerencia como una “imprudencia temeraria” al entender que esta situación causa un “riesgo real de caídas o atrapamientos a los pacientes”.

Al respecto, el hospital explica que tiene una política de “renovación progresiva de las camillas” según “las necesidades detectadas y la disponibilidad presupuestaria”. Señala que ya se ha tramitado un pedido “que actualmente se encuentra en proceso y pendiente de entrega por parte del proveedor”.