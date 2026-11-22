MOVILIZACIONES
Mangraners rememora su lucha vecinal
Se cumplen 20 años desde que los vecinos lograron desmantelar las torres eléctricas que pasaban a menos de cinco metros de las casas. Lo reivindicaron durante dos décadas, desde 1986
Mangraners está de celebración. Esta semana se cumplen veinte años desde que los vecinos consiguieron trasladar las torres eléctricas de las dos líneas de alta tensión que cruzaban el barrio, a menos de cinco metros de varias casas. Con su desmantelamiento en 2006 lograron poner punto y final a una reivindicación que empezaron en 1986, dos décadas atrás. “Aplaudimos y lloramos de emoción cuando vimos a los operarios desmontando las torres”, recuerda Salvador Alba, uno de los líderes de la lucha.
Durante esos veinte años, los vecinos protagonizaron decenas de manifestaciones multitudinarias. Sobre todo a partir del año 2000, cuando la junta vecinal entonces encabezada por Josep Montserrat decidió “intensificar las movilizaciones, ya que desmontaron una decena de torres cercanas al barrio, pero dejaron las que estaban dentro de Mangraners”, explica Alba.
Los vecinos cortaron la N-240 en una ocasión, y más adelante ocuparon la avenida de les Garrigues y el Pont Vell para llegar a la Paeria, donde leyeron un manifiesto. “Tenemos una línea de 220 kV en la calle García Lorca, a pocos metros de viviendas, y otra de 120 kV a pocos metros de la escuela bressol, el campo de futbol, el campo de petanca y también a pocos metros de casas”, rezaba el texto que pronunciaron el 13 de marzo de 2004.
Las movilizaciones vecinales sirvieron para forzar un acuerdo ese mismo año entre la Generalitat, la Paeria y Endesa, que negociaron las inversiones para trasladar las líneas y torres fuera de Mangraners hasta su emplazamiento actual, junto a la variante sur (C-13B). “Se excusaban al decir que las torres se construyeron antes que las casas porque el barrio se expandió, pero esta situación nunca habría ocurrido en vías del centro de la ciudad”, valora Alba.
Para conmemorar la lucha, la asociación de vecinos inauguró ayer una exposición en el centro cívico del barrio con fotos históricas y recortes de prensa con crónicas de las manifestaciones, entre ellos varios de SEGRE. También se pueden ver algunas de las pancartas que utilizaron (una de ellas casi llega a los 30 metros de largo), carteles que colgaron en los balcones y hasta algunos restos metálicos de las torres. “Quitarlas era una cuestión de salud”, concluye Alba. Es el coautor de la exposición, ya que durante estos años ha recopilado todos los materiales que ya forman parte de la historia de Mangraners.