Rodríguez, Alba y otros miembros de la junta vecinal junto a la exposición, en el centro cívico. - AAVV MANGRANERS

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Mangraners está de celebración. Esta semana se cumplen veinte años desde que los vecinos consiguieron trasladar las torres eléctricas de las dos líneas de alta tensión que cruzaban el barrio, a menos de cinco metros de varias casas. Con su desmantelamiento en 2006 lograron poner punto y final a una reivindicación que empezaron en 1986, dos décadas atrás. “Aplaudimos y lloramos de emoción cuando vimos a los operarios desmontando las torres”, recuerda Salvador Alba, uno de los líderes de la lucha.

Durante esos veinte años, los vecinos protagonizaron decenas de manifestaciones multitudinarias. Sobre todo a partir del año 2000, cuando la junta vecinal entonces encabezada por Josep Montserrat decidió “intensificar las movilizaciones, ya que desmontaron una decena de torres cercanas al barrio, pero dejaron las que estaban dentro de Mangraners”, explica Alba.

Obres de desmantellament de les torres el 2006. - AMADO FORROLLA

Los vecinos cortaron la N-240 en una ocasión, y más adelante ocuparon la avenida de les Garrigues y el Pont Vell para llegar a la Paeria, donde leyeron un manifiesto. “Tenemos una línea de 220 kV en la calle García Lorca, a pocos metros de viviendas, y otra de 120 kV a pocos metros de la escuela bressol, el campo de futbol, el campo de petanca y también a pocos metros de casas”, rezaba el texto que pronunciaron el 13 de marzo de 2004.

Las movilizaciones vecinales sirvieron para forzar un acuerdo ese mismo año entre la Generalitat, la Paeria y Endesa, que negociaron las inversiones para trasladar las líneas y torres fuera de Mangraners hasta su emplazamiento actual, junto a la variante sur (C-13B). “Se excusaban al decir que las torres se construyeron antes que las casas porque el barrio se expandió, pero esta situación nunca habría ocurrido en vías del centro de la ciudad”, valora Alba.

Una de les manifestacions veïnals. - MAITE MONNÉ

Para conmemorar la lucha, la asociación de vecinos inauguró ayer una exposición en el centro cívico del barrio con fotos históricas y recortes de prensa con crónicas de las manifestaciones, entre ellos varios de SEGRE. También se pueden ver algunas de las pancartas que utilizaron (una de ellas casi llega a los 30 metros de largo), carteles que colgaron en los balcones y hasta algunos restos metálicos de las torres. “Quitarlas era una cuestión de salud”, concluye Alba. Es el coautor de la exposición, ya que durante estos años ha recopilado todos los materiales que ya forman parte de la historia de Mangraners.

Cena con 150 socios para celebrar los 20 años sin torres Más de 150 vecinos de Mangraners participaron ayer en la tradicional cena de socios de la asociación del barrio, este año dedicada a la celebración del 20 aniversario del desmantelamiento de las torres de alta tensión. El presidente vecinal, Iker Rodríguez, solo tenía dos años cuando sucedió en 2006, pero “sé que una estaba enfrente de mi casa y tengo fotos con ella”, explica. Aunque la lucha de los vecinos de Mangraners terminó hace veinte años, siguen de cerca las movilizaciones de los vecinos de l’Horta, que se han asociado y han llevado a los tribunales varios proyectos energéticos para conseguir el soterramiento de la mayor parte de los trazados.