La encuesta de SEGRE ha marcado la hoja de ruta de los partidos para la última semana de campaña de las elecciones generales del próximo domingo : convencer a los indecisos, que en Lleida sería el 40% del electorado. Así lo aseguraron los candidatos al Congreso de las principales formaciones que se presentan en la provincia, que remarcaron que “no hay nada hecho y todo está por decidir”, a la vez que apelaron al voto útil para consolidar la mayoría progresista, hacer valer los intereses de los catalanes en Madrid o provocar un cambio de gobierno.

Cabe recordar que la encuesta elaborada por Infortécnica para este periódico prevé que el PSC volverá a ser la fuerza más votada en Lleida conservando los dos diputados actuales y que incluso podría optar a un tercero que se disputaría con Junts y PP, mientras que ERC mantendría su escaño.

La cabeza de lista del PSC al Congreso, Cristina Morón, advirtió que “no podemos dar nada por hecho” y remarcó que estas elecciones “son decisivas, nos jugamos seguir avanzando o retroceder con un gobierno de Feijóo y Abascal”.

Asimismo, remarcó que “Lleida puede ser determinante para decidir el futuro del país”. Su homóloga de ERC, Inés Granollers, aseguró que su formación “puede llegar a los 2 diputados”. No obstante, remarcó que ERC “es el voto útil” y que “la clave pasa por la abstención, que es progresista”.

El candidato de Junts, Isidre Gavín, también destacó los indecisos, a los que les pidió “votar en clave catalana y sobre todo leridana y pirenaica”, ya que “solo Junts ponemos Catalunya y los intereses de Lleida como única prioridad”.

Por su parte, el candidato del PP, Roger Melero, señaló que “somos el único partido con opciones de lograr el diputado que no investirá a Pedro Sánchez, queremos captar el voto de las personas que quieren un cambio y están hartos de las políticas socialistas”. Por último, Montse Cortasa, de Comuns-Front Ampli, señaló que “esta semana será clave y al que todavía se lo esté pensando, le diría que su voto puede hacer avanzar la izquierda”.