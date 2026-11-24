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El Govern ha aprobado este martes comprar por 40,28 millones de euros 460 viviendas que ya se destinan actualmente a políticas sociales y que gestiona por cesión la Agencia de la Vivienda de Catalunya. De estos, 83 están en la provincia de Lleida: 62 en Lleida ciudad, 20 en Balaguer y uno en Tremp y Tàrrega.

Así, los pisos, propiedad actualmente de BuildingCenter, SAU y LivingCenter Activos Inmobiliarios S.A, pasarán a formar parte permanente del parque público y no podrán volver al mercado privado. El objetivo del Ejecutivo es que las personas que viven allí, que ya tienen un régimen social, puedan seguir haciéndolo con estabilidad, sin temer que se acabe el contrato o la cesión actual. La mayoría de los pisos están en municipios declarados zonas de mercado residencial tensado.