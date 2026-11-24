Las obras para convertir el solar de la antigua comisaría de la calle Sant Martí en un parque empezarán en las próximas semanas, por lo que será el primero de los proyectos incluidos en el plan integral de transformación del Centro Histórico que se iniciarán. Así lo aseguró ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, que señaló que “a finales de semana se hará el acta de replanteo del proyecto, por lo que una vez hecho la empresa ya podrá empezar los trabajos”. El acta de replanteo es, precisamente, el documento que acredita el inicio oficial de cualquier obra y la previsión de la Paeria es que esta dure aproximadamente un año y cueste unos 650.000 euros. Se plantarán 84 árboles que conectarán el solar con el parque de Santa Cecília. También tendrá itinerarios accesibles con dos rampas hacia la Seu y se instalará más mobiliario e iluminación en el tramo de la muralla junto al Orfeó Lleidatà.

Larrosa también dijo que el 18 de noviembre se pondrá en marcha el equipo sociocomunitario del Centro Histórico de 8 personas que harán el seguimiento de los programas de mediación y educación social del barrio. Añadió que ya tienen los primeros esbozos de las termas de Cardenal Remolins y las propuestas del nuevo pavimento de la calle Cavallers.