El control del gasto público y que este tenga un retorno a la ciudadanía es el pilar maestro para que una administración funcione, motivo por el cual son tan importantes órganos como la Sindicatura de Comptes. Un ente que junto con el Parlament y entidades independientes, supervisa que el dinero de todos se invierte correctamente. Esta fue la temática central de la XXXVIII Jornada Universitat-Empresa que organizó la Universitat de Lleida, en la que participaron miembros de la Sindicatura y de entidades que también velan por el gasto público, como Ivalua. Sus responsables reconocieron que es necesario reforzar el control del gasto público y que, en términos generales, falta más “cultura de la evaluación”.

“Es necesario reforzar el control, especialmente cuando se ejecutan los recursos, hay subvenciones y contrataciones y se diseñan las políticas públicas”, señala Maria Àngels Cabasés, síndica de la Sindicatura de Comptes. “Nosotros nos encargamos de analizar si se están gastando de forma eficaz y eficiente los gastos públicos”, dijo Cabasés, que añadió que “esta es la clave de la cultura de la evaluación, que no está muy inculcada”. Una opinión que comparte Mireia Borrell, directora del Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). “A nivel internacional nos falta cultura de la evaluación, dicho esto, lo cierto es que en Catalunya vamos muy bien con respecto al Estado, pero siempre se puede mejorar”, añadió. Señaló que las políticas que más se evalúan del Govern son del ámbito social, ocupacional y formativo, “pero pienso que hace falta más evaluación en vivienda, dada su importancia”.

Por otro lado, Marçal Farré y Sílvia Espinosa, miembros de la Sindicatura, analizan el nivel de retorno social que tienen los recursos públicos en áreas como la sanidad y los derechos sociales. “Hay algunos que sí, mientras que en otros se podrían mejorar, y nosotros nos encargamos de ver cómo se debería hacer para que así sea”, añadieron.