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Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del domingo a dos hombres, de 38 y 24 años, acusados de reventar una tienda de la calle Canonge Brugulat. El arresto se produjo en el marco del patrullaje preventivo por la oleada de robos en comercios registrados las últimas semanas en los barrios de Instituts y Zona Alta y Passeig de Ronda, como avanzó SEGRE. Se da la circunstancia de que el individuo de 38 años acumula más de 30 antecedentes policiales y el de 24 años había sido detenido la semana pasada al ser sorprendido robando en un bar de la plaza de les Missions, como adelantó este periódico.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada del domingo cuando una patrulla del Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos d’Esquadra, que hacía patrullaje preventivo por la Zona Alta, recibió el aviso de un robo con fuerza en una tienda de la calle Canonge Brugulat, de donde se llevaron la recaudación de la caja registradora. Poco después, con la descripción de los presuntos autores y, ante las sospechas de que podía tratarse de unos ladrones muy activos en los últimos días, localizaron a dos individuos cerca del lugar del asalto. En el momento en que los agentes de paisano se identificaron como policías, ambos se separaron e intentaron huir. Finalmente, les interceptaron y detuvieron en las calles Juli Cèsar y Gaspar de Portolà. Los sospechosos llevaban encima dos bolsas con 155 euros en monedas, lo que motivó su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

El hombre de 38 años, además de constarle 30 antecedentes policiales, ya había sido detenido dos veces este mes. Concretamente, el día 2 fue arrestado por un robo en una peluquería, y el día 16 por un asalto en un supermercado de Passeig de Ronda. Al otro detenido le habían pillado tres días antes robando en el interior de un bar de la plaza de les Missions y también le imputaron un robo del día 15 en un establecimiento de alimentación de la calle Ramón y Cajal, donde supuestamente rompió la puerta con un adoquín y se llevó la caja registradora.

La investigación sigue abierta y no se descarta que estén implicados en otros robos con fuerza que han tenido lugar en los últimos días en esta zona de la capital del Segrià.