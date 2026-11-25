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El Govern aprobó ayer la compra de 460 viviendas por un valor de 40,28 millones de euros. Los pisos, que actualmente ya están destinados a políticas sociales y son gestionados por l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través de una gestión, pasaran a formar parte del parque público “de manera permanente” y no podrán volver al mercado privado. De este modo, la compra permitirá mantener el uso social más allá de la cesión.

La mayoría de las viviendas están en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado, por lo que la actuación “refuerza el parque público allí donde hay más necesidad de vivienda asequible y esta necesidad está acreditada”. Del total, 62 están en la ciudad de Lleida, 20 en Balaguer, una en Tàrrega y otra en Tremp, informó el Govern tras el Consell Executiu.

La operación forma parte de una política de vivienda que combina la compra de pisos, la construcción de vivienda protegida y la rehabilitación de la ya existente. Esta política se basa en el principio básico de que la vivienda que se suma al parque público debe mantenerse protegida para siempre, el mismo criterio que aplica el Plan 50.000, con el que la Generalitat se ha propuesto el objetivo de sumar 50.000 viviendas protegidas el año 2030. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, concretó que la compra no se ha hecho por tanteo y retracto, sino que ha sido una operación pactada con las empresas BuildingCenter, SAU y LivingCenter Activos Inmobiliarios SA. Es una medida que ”viene a complementar” las demás políticas del Govern para ampliar el parque público, añadió.

Pese a que Lleida constaba en el mapa de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), dejará de serlo en marzo de 2027, cuando se agote el plazo inicial de tres años desde la declaración en 2024 y no se prorrogue. El ejecutivo afirmó que la exclusión se debe a que la situación del mercado inmobiliario ha “mejorado” por la “aplicación del límite de los precios de alquiler” y “por las diversas políticas de vivienda”.