Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida y la Fundación Mobile World Capital Barcelona organizaron ayer el Upskilling Day, un evento para fomentar la modernización de las competencias digitales e integrar las nuevas tecnologías en el mundo profesional. El primer taller fue organizado por Miguel Ángel Durán, divulgador técnico conocido en redes como Midu.dev. Los asistentes aprendieron cómo hacer las nuevas interfaces de usuario en páginas web, ya que, según Durán, “hasta ahora se maquetaban de cara a personas, pero ahora irán dirigidas a agentes de IA”. Explicó que las universidades y centros educativos deben adaptarse a los nuevos tiempos, y que los usuarios debemos esforzarnos por aprender, ya que “la IA no suprime la ignorancia, sino que la potencia”. Asimismo, Alfons Marqués y Nessa Molina, de la empresa Ironhack, hablaron sobre cómo incorporar la IA a las empresas. Marc Llobera, de Aurobotics, explicó el uso de drones e IA para cartografiar y analizar el terreno. Por último, Manar Benkraouda y Emilie Bernarden, de The Tech Nation, explicaron cómo crear un “segundo cerebro” digital con IA para organizar y mejorar la productividad.