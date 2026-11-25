Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La organización de vecinos de Pardinyes (Orvepard) y la Plataforma de Veïns del barrio celebraron ayer una multitudinaria asamblea informativa sobre la recalificación urbanística del parking de delante del pabellón Barris Nord, que la Paeria llevó a cabo en enero del año pasado, cuando pasó de considerarse zona verde a un espacio para usos comunitarios. “Queremos blindar el parking gratuito actual y el mercado semanal de los sábados”, explicó el presidente de la junta vecinal, Ismael Ruiz, quien señaló que esta nueva calificación abre la puerta a la construcción de equipamientos en este emplazamiento o a regular el parking con una zona azul. “La Paeria nos ha asegurado que no cambiará nada ni tiene la intención de construir edificios en el actual parking, pero tenemos miedo de que en unos años cambien de opinión”, explicó el presidente vecinal. Ruiz valoró que el aparcamiento gratuito actual es “necesario para el barrio” por su carácter “disuasorio”, y recordó que la Paeria ya sondeó convertirlo en una zona azul el año pasado, lo que causó un fuerte rechazo vecinal en Pardinyes y Balàfia.

Cuando llevó a cabo la recalificación, el ayuntamiento explicó que fue un trámite técnico para consolidar la situación actual del estacionamiento de vehículos en el espacio, y los sábados como zona del mercado semanal.