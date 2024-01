Nogueras culpa a la cúpula judicial de 'lo que está sufriendo Catalunya'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó ayer que es “innegable” que ni el Gobierno central ya puede “obviar” que miembros de la cúpula del poder judicial son los “máximos responsables” de la situación política derivada del procés.

En declaraciones en la 27 Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra en Les Borges Blanques, Nogueras aseguró que los miembros de esta cúpula judicial –tanto por omisión o por acción– “son los máximos responsables de esto que está sufriendo Catalunya desde hace muchos años”, y afirmó que el Gobierno no puede obviar este hecho. “No haría falta ninguna amnistía si no hubiera sido por esta actuación injusta y de abuso absoluto del Estado español”, señaló.En cuanto a las enmiendas a la ley, Nogueras aseguró que “lucharemos hasta el último minuto” y que todavía “hay margen” para llegar a acuerdos. Defendió una amnistía “integral” en la que “entre todo el mundo y que sea de aplicación inmediata”.Ante la designación por parte de ERC del actual president de la Generalitat y coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, como aspirante a la reelección, la portavoz de Junts dijo que desde su formación no están “en clave electoral”. Por su parte, la presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, sugirió que si el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, “quiere hacer política, pues lo que debe hacer es presentarse a unas elecciones”. “Estoy convencida de que el PP abriría las puertas de par en par, pero lo que no puede hacer es utilizar las instituciones judiciales”, añadió durante una atención a los medios desde la 32.ª Muestra Comercial y Agrícola de Sant Vicenç dels Horts.Albiach también criticó los proyectos defendidos por el líder del PSC, Salvador Illa, como el complejo urbanístico del Hard Rock o optar a organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno.Criticó la “repentina” candidatura de Aragonès para unas elecciones que serán dentro de un año. Mostró su preocupación “porque estos meses que vienen se va a establecer una lógica electoralista dentro del Govern”. “Catalunya no se lo merece”, censuró Jéssica Albiach, que apeló a la “responsabilidad” del Executiu de Aragonès “para gestionar y adoptar las medidas necesarias para el país”.