Aragonès descarta comicios y prioriza los presupuestos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, descartó ayer adelantar elecciones en Catalunya y situó como prioridad la aprobación de los nuevos presupuestos. “Las elecciones serán cuando toquen, en febrero de 2025”, dijo, antes de insistir en que pretende agotar la legislatura. “No teníamos una legislatura completada desde hace casi quince años”, sostuvo en una entrevista en Catalunya Ràdio. Con respecto a las cuentas de la Generalitat, Aragonès se mostró convencido de que podrán aprobar los presupuestos de este año, como dijo que su administración ha hecho “cada año”, y subrayó que el Govern está “trabajando muy intensamente con los grupos” para cerrar un acuerdo político.

Las declaraciones de Aragonès llegan después de que ERC le haya avalado este fin de semana como candidato para las próximas elecciones catalanas. “Las decisiones internas las tomamos nosotros, ni mucho menos el Estado o algunos aparatos del Estado jugando con los calendarios de la aplicación de la ley de amnistía”, zanjó.Por su parte, el líder del PSC, Salvador Illa, aseguró que no tiene “ningún inconveniente” en que Aragonès quiera agotar la legislatura, si bien le instó a dar “pasos” para pactar los presupuestos catalanes. “Queremos que haya presupuestos, pero depende de que ERC y Aragonès hagan lo que tienen que hacer”, remarcó en una entrevista en TV3. El socialista sostuvo que se han intensificado los contactos con los republicanos, aunque recalcó que no empezarán a negociar si ERC no cumple los acuerdos presupuestarios de 2023. Tras avisar de que está en juego la “credibilidad” de Aragonès, insistió en que solo se hablará de negociación cuando haya “avances claros” en el cumplimiento de los acuerdos.Por su parte, el portavoz de los comuns, Joan Mena, reclamó al president que “acelere” la negociación de los presupuestos, y recordó que su formación tiene como línea roja el impulso del proyecto del Hard Rock y la ampliación del aeropuerto de El Prat.