Bolaños replica a la oposición que el 'procés' no es “comparable” con el terrorismo de ETA

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, defendió ayer los cambios pactados con Junts y ERC en la ley de amnistía para blindar que puedan acogerse los investigados de Tsunami y CDR y negó que el supuesto terrorismo del procés sea comparable con el de ETA. Lo dijo tras las continuas acusaciones de los partidos de la derecha al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser “cómplice de los terroristas”. “Seamos serios, ¿de verdad alguien cree que es comparable el procés independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía”, aseveró. En este sentido, añadió los cambios introducidos en la ley la hacen “todavía más sólida” y con más seguridad jurídica. Así, afirmó que el texto excluye que se pueda acoger a ella lo que siempre se ha considerado terrorismo, y tiene como objetivo garantizar la “convivencia” en Catalunya.

Estas declaraciones, que fueron apoyadas por otros miembros del Ejecutivo, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, las hizo Bolaños durante el acto de toma de posesión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo mandato estará obligatoriamente marcado por la medida de gracia. Tal vez por eso, en su primer discurso tras ser renovado, el jefe del Ministerio Público reivindicó su imparcialidad e insistió en que “nadie” le verá “tomando postura en cuestiones estrictamente políticas”. Al mismo tiempo avisó de que quien haga un uso “personalista” de la institución no tendrá cabida en su proyecto.Las criticas por los pactos alcanzados por el PSOE con los partidos independentista no solo llegaron de dirigentes de las filas del PP y las de Vox, sino que incluso se escucharon desde dentro del propio partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, declaró, tras la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley, ya que, dijo,“no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, sino que el terrorismo significa tener intención de generar terror”. Consideró además que el PSOE está “en el extrarradio de la Constitución” por las cesiones al independentismo. En esta línea mostró sus sospechas de que habrá más cambios en la ley, hasta “la última exigencia que tenga” Carles Puigdemont. Con todo, aseguró que “no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente”. Sus palabras no tardaron en ser reprobadas por el Gobierno. El ministro de Transporte, Óscar Puente, le respondió que el PSOE está en el centro de la Constitución y que es él quien está en el extrarradio del partido socialista.Por su parte, el secretario de Organización del partido socialista, Santos Cerdán, le contestó señalando que la mayoría sabe qué es terrorismo y Page también debería saberlo.

El PP acusa al Gobierno de ser “cómplice de sediciosos y terroristas”

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo acusó ayer al Gobierno de ser “cómplice de los sediciosos y “desde el martes cómplice de los terroristas” por haber incluido los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, a excepción de los que hayan causado violaciones graves de derechos humanos. “Desde el martes hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza siete votos para seguir en la Moncloa”, denunció la parlamentaria en una intervención en la Diputación Permanente del Congreso. Asimismo se preguntó si llegará también a un acuerdo similar con EH Bildu para “amnistiar a los terroristas de ETA”.Por otro lado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, justificó el fondo de las manifestaciones del vicesecretario Institucional de su partido, Esteban González Pons, quien afirmó el martes que “el cáncer del estado de derecho en España es el Tribunal Constitucional”, aunque después rectificó. En este sentido, apuntó que hay una “injerencia clara” por parte del Gobierno en el Constitucional tras sus últimos nombramientos, pero dijo que espera que actúe con “imparcialidad y profesionalidad” cuando el PP recurra la ley de amnistía.Por otro lado, el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch arremetió contra el ministro a la Presidencia, Félix Bolaños, por su defensa de los cambios en la ley de amnistía. “Dios no quiera que le vuelen la cara a tiros como a Alejo Vidal-Quadras y tengamos que consultarle si ese terrorismo es bueno o malo”, escribió el dirigente de la formación ultraderechista en la red social X en referencia al ministro.

ERC y Junts ven margen de “mejora” en la ley de amnistía

ERC y Junts aseguraron ayer que la futura amnistía aún puede “mejorar más” porque se mantienen “vivas” las enmiendas que cada partido presentó a la proposición de ley. Destacaron que seguirán negociando hasta la celebración del pleno que se llevará a cabo la semana que viene en el Congreso porque aún puede haber “grietas” en el redactado que haga que los jueces no quieran aplicarla. Así lo indicaron el diputado de Junts Josep Maria Cervera y la portavoz adjunta de ERC en el Congreso de los Diputados, Teresa Jordà, en una entrevista en Catalunya Radio. Por otro lado, la diputada de Junts Marta Madrenas tachó en una comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de “ultra”, aunque sin citarle expresamente, al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, por ver delitos de “terrorismo” en las acciones convocadas por Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del procés, unas manifestaciones en las que, según dijo “no se tiró ni un papel al suelo”.