Trump afianza su control de los Republicanos tras ganar en New Hampshire

Donald Trump no ha conseguido arrasar a Nikki Haley. - EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) venció el martes en las primarias de New Hampshire al superar a su único obstáculo para afianzar su control del Partido Republicano: la candidatura de Nikki Haley, que se presenta como una alternativa moderada desde la derecha.

A la espera de los resultados definitivos, que la Secretaría de Estado local puede tardar días en difundir, las proyecciones de los medios otorgan al exmandatario una ventaja de dos dígitos frente a la exembajadora de EEUU ante la ONU: con el 91% escrutado registraban porcentajes respectivos del 54,6 por ciento y 43,1 por ciento, según diarios como The New York Times.Aunque en las primarias de New Hampshire se reparten solo 22 delegados de los 2.429 que participarán en julio en la Convención Nacional Republicana, donde se erigirá el candidato a la presidencia, la contienda era una importante prueba para el poder de convocatoria de Haley, que sigue en liza.La exdiplomática, quien trabajó hasta el año 2018 en el Gobierno de Trump, esperaba obtener un resultado importante en el estado, donde los votantes independientes y moderados forman más de la mitad del electorado.Haley continuó ayer su campaña y su caza a su contrincante en las primarias con un mitin en Carolina del Sur, su estado natal, siguiente cita clave del calendario electoral republicano.Por su parte, Trump, rodeado de un grupo de sus más fervientes seguidores dentro del partido, entre ellos el senador de Carolina del Sur Tim Scott y la legisladora Marjorie Taylor Greene, se burló de Haley, llamándola impostora: “Tenía que ganar aquí y perdió, le fue muy muy mal”.