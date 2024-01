Aragonès carga contra las “mentiras” del CNI para espiarle y las ve propias de Mortadelo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acusó ayer al Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) de usar “mentiras” e “inventar falsedades” para justificar su espionaje a través de Pegasus cuando era vicepresidente del Govern. Se comprometió a “llegar hasta el final” en lo que consideró “la segunda parte de la ‘Operación Catalunya’”, y atacó al CNI al considerar que “parece una aventura de Mortadelo y Filemón”. Todo ello después de que documentos desclasificados por el Gobierno español hayan revelado que el CNI pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar el móvil de Aragonès entre julio de 2019 y marzo de 2020, argumentando que él coordinaba las acciones de los CDR en Catalunya “desde la clandestinidad”.

En este contexto, Aragonès aseguró que los informes de la Inteligencia están “llenos de falsedades”, y lamentó no haber podido acceder a una desclasificación completa, ya que “hay páginas enteras manchadas de negro”. El president ironizó con que “si una parte de la seguridad nacional está en manos de un servicio de inteligencia que comete errores de esta magnitud y que justifica una vulneración de derechos fundamentales en base a mentiras, me preocuparía. Si no fuera porque ha sido un espionaje ilegal, sería para reír y parecería una aventura de Mortadelo y Filemón, porque es lamentable”. Sobre las acusaciones de dirigir los CDR desde la clandestinidad, sostuvo que “cualquiera con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana ve que las afirmaciones no tienen ningún tipo de base”. La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà tildó de “gravedad extrema” la posibilidad de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pudiera estar al corriente del espionaje a Aragonès.También el viceconseller de Estrategia, Sergi Sabrià, dio por hecho que el Gobierno de Sánchez conocía el espionaje, pero defendió que no se deben romper las negociaciones. “Sería renunciar a hacer política”, dijo.

El juez García Castellón dice ahora que Tsunami quería actuar contra el rey

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no descarta que la plataforma Tsunami Democràtic, a la que investiga por presuntos delitos de terrorismo por sus protestas tras la sentencia del procés, pudiera “tener en mente” alguna actuación “al paso de la comitiva” del rey Felipe VI durante una visita a Barcelona en 2020. El magistrado pidió ayer información sobre unos mensajes que el empresario Josep Campmajó intercambió a través de la aplicación Wire con una persona que, bajo el sobrenombre ‘Xuxu Rondinaire’, “podría pertenecer a algún cuerpo policial, existiendo sospechas que podría ser del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra”. En esta conversación, ambos hablan de los preparativos de seguridad de una comitiva que, según García Castellón, “se entiende que podría ser una delegación real”. El juez concluyó que “la lectura de las actuaciones permite inferir que se hace referencia a la visita que el rey Felipe VI efectúa anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona”. Asimismo, señaló que ‘Xuxu Rondinaire’ habría expuesto información sobre el despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del Monarca. “La conversación permite inferir que Tsunami Democrático podría tener en mente hacer alguna actuación en relación con la visita del rey”, subrayó el juez.En otro orden de cosas, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, descartó que se vayan a introducir cambios de última hora en la ley de amnistía, que se está tramitando.

La exdirectora de Inteligencia alega que el Supremo avaló las escuchas

La exdirectora del CNI Paz Esteban defendió ayer la legalidad del espionaje a Pere Aragonès, alegando que contaba con la autorización del Tribunal Supremo (TS). Esteban declaró como investigada en el juzgado de Barcelona por la intervención con Pegasus al teléfono del president. Declaró por videoconferencia desde un juzgado de Madrid asistida por varios por abogados del Estado que la defienden. Fuentes jurídicas señalan que la sesión, que comenzó tarde por problemas con la conexión, se desarrolló con cierta “tensión” entre las partes. La exdirectora del CNI, que fue cesada a raíz del escándalo del espionaje, prestó declaración horas después de que trascendiera el contenido de los autos del TS que autorizaron el espionaje a Aragonès.

Bolaños asegura que Sánchez no autorizó ni conocía el caso

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró ayer que el gobierno de Pedro Sánchez no autorizó ni tenía conocimiento del espionaje a Aragonès, y remarcó que las escuchas se iniciaron antes de la llegada del PSOE a la Moncloa. El PP acusó a Sánchez de haber ordenado investigar a Aragonès.Por su parte, Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno con Felipe González, calificó ayer de “inquietante” el “camino” actual de la política española y las cesiones frente al independentismo catalán, del que ha dicho que, más allá de la pertinencia de una Ley de Amnistía, lo que “no tiene precedentes” es que una norma así “la redacten los propios delincuentes”.

Bruselas acepta mediar con PP y PSOE para renovar el Poder Judicial

La Comisión Europea aceptó ayer asumir un papel de mediación en el desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como le había pedido España. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se dará cita con el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, el miércoles en Bruselas. Se trata de una primera reunión a tres bandas que marcará el comienzo del plazo de dos meses fijado por Reynders. Bolaños señaló que “esta tiene que ser la negociación definitiva”, mientras el PP reclamó reforzar la independencia de la justicia.