La Haya no exige un alto el fuego en Gaza pero sí evitar un genocidio

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó ayer a Israel que “tome todas las medidas necesarias” para evitar un genocidio contra la población palestina en Gaza, y le exigió permitir el acceso “inmediato y efectivo” de ayuda humanitaria en la región. Sin embargo, este tribunal con sede en La Haya no exigió a Tel Aviv un “alto el fuego”, tal y como había pedido Sudáfrica. La Corte considera que hay “acciones u omisiones” que pueden suponer un riesgo “plausible” de genocidio a los palestinos. El tribunal teme que la “situación humanitaria catastrófica se deteriore” en Gaza y cause “un daño irreparable” a los civiles palestinos. La CIJ tomó esta decisión con una amplia mayoría de la sala, ya que 15 vocales apoyaron el dictamen y solo votaron en contra la magistrada ugandesa Julia Sebutinde y el juez israelí Aharon Barak. El tribunal ha dado un mes a Israel para que informe de las medidas que haya adoptado para cumplir sus órdenes. Les sentencias de la CIJ son jurídicamente vinculantes y no se pueden recurrir. No obstante, el tribunal no tiene ninguna manera de hacerlas cumplir.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la acusación de genocidio contra Israel “no solo es falsa, sino que es indignante”, y celebró que la corte no haya ordenado un alto el fuego. Hamás consideró el fallo “un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación israelí y a exponer sus crímenes en Gaza”.

Tel Aviv agudiza su ofensiva en el sur de Gaza y asedia varios hospitales

■ El Ejército israelí agudizó ayer su ofensiva contra el grupo islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza, con operaciones militares “precisas” en los principales hospitales de Jan Yunis, la región más importante del sur del enclave palestino y bastión de Hamás. Estos centros médicos albergan miles de pacientes y desplazados. El Ejército de Israel también pidió a los residentes en el campo de refugiados de Jan Yunis que evacúen el lugar yse desplacen al área de Al Mauasi, descrita como “segura” a pesar de que en los últimos días ha sido objeto de ataques.