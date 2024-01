Aragonès exige a Moncloa “la verdad” sobre Pegasus

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, instó ayer al Gobierno español a “aclararse” y a decir “toda la verdad” sobre el espionaje por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Si no sabían que había este espionaje, es grave. Pero si lo sabían, todavía es peor, porque estarían avalando un espionaje sobre personas por el hecho de que defendemos unas ideas políticas”, afirmó. “A mí no se me espía por esta teoría de cómic de que dirigía no sé qué organización. Yo dirigía ERC. Es por esta razón que se me espía, por defender la independencia de Catalunya”, sostuvo.

Aragonès señaló que un espionaje de esta magnitud “tiene que tener algún tipo de validez política” y recordó que, durante el tiempo en el que fue espiado, ERC estaba negociando con el Ejecutivo español, por lo que se preguntó si el CNI “estaba espiando a su propio Gobierno”. Aragonès reclamó a Moncloa “colaborar con la justicia” y “desclasificar plenamente” todos los documentos sobre el espionaje. Con todo, subrayó que las escuchas no le harán “dimitir” de la negociación con el Estado. Por otra parte, sobre la ley de amnistía, el president sostuvo que es “suficientemente robusta” como para sortear las interpretaciones “sesgadas” del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga a Tsunami Democràtic por supuesto terrorismo.Por otra parte, el viceconseller de Estrategia, Sergi Sabrià, tendió la mano a Junts y abogó por “volver a llegar a acuerdos y a generar oportunidades de gobernar juntos”. “Cuando esto ha ocurrido, el país ha avanzado”, añadió.

Albiach acusa a García Castellón de “retorcer la realidad”

■ La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, advirtió ayer al juez Manuel García Castellón que el caso de Tsunami Democràtic “no es terrorismo” y que “puede acabar pasándole factura por prevaricación”. Sostuvo que el magistrado de la Audiencia Nacional está “intentando retorcer la realidad” y “mintiendo directamente”, y animó a los partidos progresistas a “llegar hasta el final” en la ‘Operación Catalunya’. Albiach insistió en su rechazo a la ampliación del aeropuerto de El Prat: “Ya la detuvimos una vez, y lo volveremos a hacer”.Por otra parte, el líder del PSC, Salvador Illa, acusó a Pere Aragonès de no tomar decisiones “para no molestar” o por temer una “pancarta” de protesta, y le instó a llevar a cabo la ampliación de El Prat.