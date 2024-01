El 'no' de Junts tumba la ley de amnistía y la devuelve a la comisión de Justicia del Congreso

Publicado por ACN l

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la ley de amnistía fruto del 'no' de Junts, que considera que el texto que ha llegado al pleno dejaba al descubierto buena parte de los investigados por el proceso. El hecho de que el Congreso haya rechazado la ley no implica el punto final de la norma, que ahora volverá al trámite en comisión de Justicia. El PSOE y el resto de formaciones que dan apoyo a la creación de la ley se emplazan a negociar nuevas enmiendas y esperan que la amnistía vuelva al pleno de la cámara baja en cuestión de dos o, como mucho, tres semanas para su aprobación definitiva.

La ley ha quedado rechazada por 179 votos en contra (PP, Vox, UPN, de un lado, y Junts por motivos diametralmente opuestos) y 171 a favor (PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y BNG).

Junts ha optado por el 'no' después de que el PSOE haya tumbado todas las enmiendas que había presentado la formación de Puigdemont. Entre otras, las que eliminaban el terrorismo de las exclusiones de la norma.

El PSOE ha justificado la decisión de no dar apoyo a las enmiendas por el hecho de que el texto que ha llegado al Congreso "es sólido" y "no se puede someter a cambios con cada nueva noticia que se conoce". "Sin seguridad jurídica, este adelanto histórico no sería posible".

Los socialistas han añadido que están "dispuestos a hablar y mantener su compromiso político de abrir una nueva etapa a Cataluña". Por eso han pedido "madurez" a Junts "para que la amnistía llegue a buen puerto".

Sin estas enmiendas, Junts considera que la ley deja al descubierto los investigados del Tsunami Democrático y 'Volhov' y, por lo tanto, ya no se trata de la amnistía "integral" que había pactado con el PSOE para la investidura.

Por el contrario, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha acusado a Junts de haber caído en la "trampa" de los jueces, y ha afirmado que la ley es lo bastante "robusta". La amnistía, ha destacado, va de las 1.500 personas que tienen la vida en duda porque el Estado las está reprimiendo".

Retorno al pleno en 15 días

Junts ha aprovechado una posibilidad que el reglamento establece para las normas orgánicas para no dinamitar totalmente la ley. Ha votado a favor del dictamen de la comisión, que ha quedado aprobado con 177 votos a favor y 172 en contra, y posteriormente en contra del conjunto de la ley.

De esta manera, la amnistía no queda totalmente rechazada, sino que volverá a debatirse a la Comisión de Justicia. Los grupos partirán del texto del dictamen ya aprobado la semana pasada, pero podrán introducir nuevas enmiendas.

Fuentes del Congreso, Junts y el PSOE han apuntado que en los próximos días se convocará de nuevo la comisión, y esperan que en un plazo de 15 días el texto pueda volver al pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

Fuentes de Junts han apuntado que en este plazo aspiran a incorporar a la norma todas las enmiendas que había presentado y han advertido que en ningún caso darán de nuevo apoyo a la norma si se presenta en el formato actual.

En este sentido, la formación de Puigdemont había presentado varias enmiendas que consideraban imprescindibles para evitar que los magistrados de la Audiencia Nacional y de la Audiencia de Barcelona no evitaran la aplicación de la ley.

Son 11 enmiendas en solitario, pero también tres conjuntas con el PNV y una con ERC. Una de las firmadas entre Juntos y el PNV proponía eliminar del texto las referencias al terrorismo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y los delitos de traición.

Baile con Aguirre y García-Castellón

El PSOE, ERC y Junts alcanzaron un acuerdo la semana pasada e introdujeron modificaciones al dictamen de la comisión de Justicia. El objetivo era reforzar la definición de los delitos de terrorismo que quedan excluidos de la amnistía para evitar las maniobras del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que por sorpresa, y después de ver que era uno de los motivos excluidos a la ley inicial, ya había atribuido terrorismo a los CDR y los miembros del Tsunami para esquivar la aplicación de la norma. El juez del 'Volhov', Joaquín Aguirre, también ha recuperado por sorpresa la trama rusa abriendo la puerta a una acusación por traición.

Les modificaciones pactadas por el PSOE, ERC y Junts la semana pasada –aprobadas con los votos de todos los grupos que dan apoyo a la norma- redoblaron este blindaje. Establecían que no se pueden acoger a la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo, pero introducían la coletilla que será así "siempre que, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos".

Pero pocos días después de esta modificación, García-Castellón adaptó sus autos y –además de mantener la investigación por terrorismo contra los supuestos líderes del Tsunami Democràtic- afirmó que las protestas del 2019 ocasionaron heridas a un policía que considera "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".