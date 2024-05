Clamor del comercio a favor del plan de la estación de Lleida: “Las tiendas al centro de la ciudad”

Un centenar de comerciantes de Lleida se han manifestado este viernes ante la Paeria para pedir que se tramite definitivamente el plan de la estación de Lleida, que prevé la cobertura de las vías y la creación de un centro comercial de 60.000 metros cuadrados.

Tal como publicó SEGRE esta semana, la Paeria está terminando todos los trámites necesarios para poder aprobar el plan de la estación. Así lo manifestó el alcalde, Fèlix Larrosa. “Ya dije que nunca pararíamos ningún proyecto. Y mucho menos un proyecto que tiene sus orígenes en los gobiernos de mis predecesores, gobiernos socialistas, que el año 2018 ya se pusieron a trabajar,” ha asegurado el alcalde, acompañado por las tenientes de alcalde Begoña Iglesias y Pilar Bosch.

El alcalde explicó por qué motivo no se ha podido adelantar hasta ahora con su aprobación provisional. Así, dijo que el 12 de abril de 2023, el ministerio de Transportes emitió un informe desfavorable a la aprobación inicial, que imponía la resolución de 7 condicionantes para que pueda salir adelante. Este informe, sin embargo, no llegó a la Concejalía hasta casi un año después, 5 de marzo de 2024, y lo hizo por un canal no oficial.

Por su parte, representantes de las asociaciones de comerciantes firmantes del Manifiesto en apoyo del comercio local se reunieron a principios de mayo con portavoces de todos los grupos municipales de la oposición a la Paeria (PP, ERC, Juntos, Vox y Comú) para acordar acciones conjuntas con el objetivo de desbloquear la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito de la estación e impulsar de esta manera el centro comercial y de ocio y las viviendas previstas en esta zona.

Pactaron la necesidad de reivindicar “la igualdad de condiciones por parte del ayuntamiento” en la ejecución de los trámites para los dos proyectos comerciales previstos en la ciudad, el plan de la estación y Torre Salses, “una vez constatado que el gobierno local no está tramitando con la celeridad debida la modificación del PGOU”. Recordaron que el alcalde, Fèlix Larrosa, se comprometió a llevar al pleno de abril la aprobación provisional del plan y creen que tampoco irá al de este mes.

Aseguran que a la reunión hubo “unanimidad con respecto a la valoración positiva del plan de la estación porque por su ubicación en el centro urbano es el proyecto que, al lado del comercio local, generará dinamismo aportando actividad económica y mejorando la oferta de ocio en el corazón de la ciudad”. Y también en el “rechazo a Torre Salses, dado que se considera que vaciaría de oferta comercial el centro urbano”.