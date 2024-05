La Paeria de Lleida está fent tots els tràmits necessaris per poder aprovar el pla de l’estació, que preveu la cobertura de les vies i la creació d’un centre comercial de 60.000 metres quadrats. Així ho ha manfestat avui l'alcalde, Fèlix Larrosa. “Ja vaig dir que mai aturaríem cap projecte. I molt menys un projecte que té els seus orígens en els governs dels meus predecessors, governs socialistes, que l’any 2018 ja es van posar a treballar”, ha assegurat el paer en cap, que ha estat acompanyat per les tinentes d’alcalde Begoña Iglesias i Pilar Bosch.

L’alcalde ha explicat per quin motiu no s’ha pogut avançar fins ara amb la seva aprovació provisional. Així, ha dit que el 12 d’abril de 2023, el ministeri de Transports va emetre un informe desfavorable a l’aprovació inicial, que imposava la resolució de 7 condicionants perquè pugui tirar endavant. Aquest informe, però, no va arribar a la Paeria fins gairebé un any després, 5 de març de 2024, i ho va fer per un canal no oficial.

Després d’aquesta dilació i aquest procediment irregular, ha indicat Larrosa, la Paeria va respondre aquest informe en només dos dies, enviant resposta el 7 de març al ministeri, aclarint els condicionants i reclamant l’informe definitiu. Ha afegit que el passat 23 d’abril de 2024 es va rebre l’informe de la Direcció General del Sector Ferroviari del ministeri, que informa favorablement l’expedient, condicionat a uns requeriments que planteja l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Concretament, es demana justifica la viabilitat econòmica dels canvis en el planejament, tenint en compte els costos i la superfície del cobriment de les vies.

La Paeria ha respost avui mateix aquest últim requeriment, justificant que la viabilitat de la modificació s’ha plantejat fixant el cobriment del tram de vies mínim imprescindible per a poder maximitzar les plusvàlues que comportaria la instal·lació d’un centre comercial de 60.000 metres quadrats sobre la nova llosa i els terrenys de Roger de Llúria. Aquesta superfície a cobrir són 18.500 metres quadrats, corresponents a l’espai situat entre el carrer Comtes d’Urgell i la passarel·la de l’estació. “Exactament el mateix que es plantejava l’any 2018”, ha dit l’alcalde, qui ha destacat la diligència de l’ajuntament en tramitar aquesta documentació.

La Paeria espera ara l’informe definitiu del ministeri. Un cop es disposi d’aquest informe favorable, es resoldran les tres al·legacions presentades i es portarà l’expedient a la següent comissió de Gestió de la Ciutat per tal que l’aprovació provisional de la modificació de planejament es pugui votar al ple tan aviat com sigui possible.

“A la vista està que aquest govern gestiona, és diligent, rigorós i atén tots els procediments. I, per tant, no puc acceptar de cap de les maneres que es digui que jo personalment o algun membre d'aquest govern dificulta la tramitació del pla de l'estació”, ha afirmat l’alcalde

D’altra banda, ha afirmant que "lamenta" que ERC l’hagi acusat de dificultar la tramitació del pla.