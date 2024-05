Front de comerciants i oposició per accelerar el pla de l'estació

Representants de les associacions de comerciants signants del Manifest en suport del comerç local es van reunir divendres amb portaveus de tots els grups municipals de l’oposició a la Paeria (PP, ERC, Junts, Vox i Comú) per acordar accions conjuntes amb l’objectiu de desbloquejar la modificació parcial del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) en l’àmbit de l’estació i impulsar d’aquesta manera el centre comercial i de lleure i els habitatges previstos en aquesta zona. Van pactar la necessitat de reivindicar “la igualtat de condicions per part de l’ajuntament” en l’execució dels tràmits per als dos projectes comercials previstos a la ciutat, el pla de l’estació i Torre Salses, “una vegada constatat que el govern local no està tramitant amb la celeritat deguda la modificació del PGOU”. Van recordar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va comprometre a portar al ple de l’abril l’aprovació provisional del pla i creuen que tampoc no anirà al d’aquest mes.

Asseguren que a la reunió hi va haver “unanimitat respecte a la valoració positiva del pla de l’estació perquè per la seua ubicació al centre urbà és el projecte que, al costat del comerç local, generarà dinamisme aportant activitat econòmica i millorant l’oferta de lleure al cor de la ciutat”. I també en el “rebuig a Torre Salses, atès que es considera que buidaria d’oferta comercial el centre urbà”. Tots els portaveus es van comprometre a exigir a l’alcalde l’aprovació inmediada del PGOU en l’àmbit de l’estació, així com la licitació del projecte. Les associacions de comerciants plantejaran en els propers dies mobilitzacions ciutadanes perquè el consistori acceleri la tramitació del pla de l’estació.Juanjo Falcó, portaveu adjunt d’ERC, va considerar que “l’actual govern municipal està accelerant tot el que pot Torre Salses mentre frena el pla de l’estació amb excuses de mal pagador” i va exigir que es tramitin els dos “amb la mateixa diligència”. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recalcar que sempre han defensat un centre comercial dins de la trama urbana i creu que un als afores “posarà en risc el comerç local de Lleida i tota la nostra àrea d’influència”.Per la seua part, el govern va afirmar que respecta “totes les iniciatives empresarials o projectes d’inversió que es plantegin a la ciutat, a diferència del que fan alguns grups polítics i altres col·lectius”. “El govern no discrimina algunes opcions en favor de les altres perquè sempre s’observa el compliment de les normes”, va afegir, i va anunciar que aquesta setmana donarà informació detallada sobre el pla de l’estació.