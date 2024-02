Los fiscales del Supremo reclaman investigar a Puigdemont y Tsunami por terrorismo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo reclamó ayer investigar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont por su presunta implicación en las protestas convocadas por Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés. El órgano decidió tumbar el informe elaborado por el fiscal del Alto Tribunal español Álvaro Redondo, que defendía que no hay indicios suficientes para imputar a Puigdemont y descartaba que los hechos investigados fueran terrorismo. Once de los 15 fiscales que participaron en el pleno consideraron que hay indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado de ERC en Parlament Ruben Wagensberg, ambos aforados, mientras que 4 lo rechazaron. Con una mayoría aún más amplia, de 12 a 3, estimaron que puede haber terrorismo en los actos de Tsunami.

Fuentes fiscales señalaron que el criterio de los dos jefes de la sala de lo penal es distinto, porque uno ve terrorismo y otro no. Por ello, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, número dos de la fiscalía general, es la encargada de fijar una postura definitiva.Con la votación de ayer, la mayoría de los fiscales de esta sección penal se alineó con el juez instructor del ‘caso Tsunami’, Manuel García Castellón, que pidió al Alto Tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont, Wagensberg y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otras personas.El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo que respeta la decisión, y el PP exigió a Moncloa que no intente imponer un cambio de criterio en la Fiscalía. Entretanto, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, del PP Europeo, apuntó ayer los “contactos regulares” y “vistas organizados” entre “un grupo” de independentistas catalanes con funcionarios rusos entre 2017 y 2020. En un debate en la Eurocámara sobre las injerencias rusas, Schinas alertó que el Kremlin busca “desestabilizar las democracias”. El eurodiputado de Junts Toni Comín remarcó que el independentismo catalán no tiene vínculos con Rusia y lamentó las “difamaciones” y “mentiras” de otros partidos contra “rivales políticos”.

Junts replica a Sánchez que sus enmiendas a la amnistía son ineludibles

Junts estudiará la propuesta del presidente español, Pedro Sánchez, de modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para limitar los plazos de instrucción judicial, aunque insiste en eliminar de la ley de amnistía la referencia al terrorismo. Fuentes de los juntistas detallaron ayer que analizan la reforma de la LeCrim, pero remarcan que las enmiendas que presentaron al texto de la amnistía son la única fórmula para que esta “cubra a todo el mundo”. La presidenta de Junts, Laura Borràs, rechazó ayer “hacer valoraciones a golpe de titular” sobre una posible modificación de la LeCrim, al tiempo que insistió en que el texto actual de la amnistía “no es suficientemente robusto”. Borràs añadió que los juntistas están “centrados” en la amnistía y que no se sentarán a negociar los presupuestos españoles con el Gobierno central hasta que la ley no esté aprobada.La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, instó a los juntistas a no supeditar la aprobación de la amnistía a “las ocurrencias” de los jueces. En este sentido, urgió a aprobar la norma con independencia de que se reforme la ley de Enjuiciamiento Criminal. “Se puede mirar, pero no debe ser una cosa consecuencia de la otra necesariamente”, añadió.El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó que los socialistas “mantendrán” el redactado actual de la ley de amnistía, que no incluye las últimas enmiendas de Junts, y avisó que “no van a dar pasos atrás”, porque consideran que la norma ya cubre a todos los independentistas y es “plenamente constitucional”. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al presidente español de plantear reformar la LeCrim para buscar el “blindaje judicial” de los independentistas. La Asociación de Fiscales advirtió que reformar la ley para limitar plazos de instrucción creará “espacios de impunidad”En otro orden de cosas, una delegación de la Comisión de Venecia , el órgano consultivo del Consejo de Europa, viajará a España mañana y el viernes para reunirse con diputados y senadores antes de elaborar su informe sobre la ley de amnistía, que le pidió el Senado.

La amnistía podría volver a votarse como muy pronto el próximo día 27

La tramitación de la ley de amnistía, que el pleno del Congreso tumbó la semana pasada con el voto en contra de Junts, volvió a reactivarse ayer, después de que la Mesa de la Cámara haya dado de plazo a la Comisión de Justicia hasta el 21 de febrero para elaborar el nuevo dictamen. Este calendario sitúa la votación final de la norma como muy pronto en el pleno que tendrá lugar entre el 27 y el 29 de febrero. Con todo, fuentes del Congreso recuerdan que la Comisión de Justicia tiene la posibilidad de prorrogar los debates 15 días más. Si se diera esta situación, la ley no llegaría al pleno de la Cámara hasta dos semanas después, ya a mediados de marzo.