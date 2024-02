El fiscal general dice que no hay una postura definitiva sobre Puigdemont y el terrorismo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El debate surgido a raíz de la ley de amnistía y el supuesto delito de terrorismo en las protestas de Tsunami Democràtic ha derivado en fuertes tensiones y discrepancias en el seno del Ministerio Público. Mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió ayer que aún no hay nada decidido sobre la posible imputación de Carles Puigdemont por esta causa, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, que el martes votó a favor de investigar al expresident por terrorismo, denunció que “nos han hecho un 155 encubierto” para que la Fiscalía General del Estado tenga la última palabra sobre el procedimiento. También afeó al presidente español, Pedro Sánchez, que descarte que el independentismo catalán cometiera terrorismo.

García Ortiz se mostró tajante al tildar de “anomalía” las declaraciones de Viada y pidió dejar trabajar en paz a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, que ahora debe resolver sobre el criterio de la Fiscalía respecto a si se debe investigar por terrorismo a Puigdemont y Tsunami. Además, el fiscal general criticó que “es sorprendente que alguien que ha participado en la junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar allí lo ocurrido” el martes en el Supremo y abogó por “resolver la discrepancia a través de nuestros órganos estatutarios”.Estas declaraciones llegan después de que la junta de fiscales del Alto Tribunal rechazara el martes el informe elaborado por el fiscal del Alto Tribunal español Álvaro Redondo, que defendía que no hay indicios para imputar a Puigdemont y descartabael terrorismo. Fuentes cercanas a Redondo explicaron ayer que el fiscal inicialmente vio indicios de este delito al considerar que en las protestas en el aeropuerto de El Prat no se permitió a los controladores aéreos salir de su lugar de trabajo y que se había producido un delito de “detención ilegal”. Viada cambió después su criterio al constatar que eso no fue así.El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró que no le “preocupa” que los fiscales del Supremo reclamen investigar por terrorismo al expresident. “Los informes los hace un fiscal. No entiendo por qué debe pasar por un órgano que no existe legalmente ni por qué se hace otro informe y una desautorización del fiscal”, dijo, y añadió que “nadie está más blindado” que Puigdemont.El debate sobre la amnistía y los casos que esta podría incluir volvió a trasladarse al Congreso. El portavoz del PP, Miguel Tellado, insistió en vincular Tsunami con el terrorismo, y acusó al Gobierno español de “querer amnistiar a aquellos que bloquearon” El Prat “usando armas con potencial destructivo”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, instó al PP a dejar de “banalizar el terrorismo” y dijo que “lo que ocurrió en 2019 en Catalunya fue grave, pero no fue un fenómeno terrorista”.En otro orden de cosas, dos agentes de la Policía Nacional heridos en las protestas del 18 de octubre de 2019 en Barcelona pidieron personarse ante el Supremo por las “lesiones derivadas de los actos de terrorismo” que atribuyen a Tsunami. Por otra parte, el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, será juzgado el 26 y 27 de septiembre por presunta malversación y prevaricación por un viaje a Nueva Caledonia en 2018.

Sánchez acusa al PP de hacer una oposición ‘inflamable, incolora y tóxica’

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó ayer al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer una oposición “inflamable, incolora y tóxica” como el metanol, elemento al que el popular aludió por error en un mitin en Galicia cuando quería referirse al metano. “Dejen de usar el metanol para hacer oposición”, ironizó, antes de añadir que este compuesto químico es combustible, “como lo que el PP intenta usar en Catalunya para avivar el fuego”. Feijóo, por su parte, acusó a Sánchez de vivir “obsesionado” con el expresident Carles Puigdemont y le avisó de que los pasos que su Ejecutivo está dando con la ley de Amnistía le harán “caer”. “Todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie”, le espetó, antes de señalar que “cuatro años así son insostenibles”. El líder del PP, que instó a Sánchez a atender a “los españoles sin antecedentes penales” acusó al Gobierno de estar “demasiado centrado en cambiar los criterios de la Fiscalía”.En otro orden de cosas, el Gobierno español ha alejado ahora la posible reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción judicial, que Sánchez planteó el lunes para intentar lograr el apoyo de Junts al texto actual de la amnistía. Esta información, publicada ayer por El Periódico, llegó después de que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, considerara que la propuesta de Sánchez “no va en la dirección correcta”. Díaz también instó al PSOE a convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición, y avisó que “necesitamos gobernar mejor”

La Eurocámara pedirá investigar la ‘trama rusa’ del ‘procés’ a España

La Eurocámara pedirá a España que investigue las presuntas conexiones del independentismo con el Kremlin, en una resolución que se aprobará previsiblemente hoy y que ha sido consensuada entre la mayoría de grupos, incluidos socialistas y verdes. El texto expresa la “profunda preocupación” del Parlamento Europeo por las “supuestas relaciones” entre independentistas catalanes y funcionarios rusos, investigados en el ‘caso Volhov’. Aunque reconoce que la interferencia rusa en Catalunya está “por confirmar”, apunta que esta formaría parte de una estrategia “más amplia” por parte de Moscú para promover divisiones internas en la UE.