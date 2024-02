Moncloa acusa al PP de temer que Junts diga “la verdad” sobre el indulto a Puigdemont

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español reclamó ayer al PP que aclare qué negoció con Junts en sus contactos para la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, y preguntó a los populares si han desvelado que su líder estaría dispuesto a conceder un indulto condicionado al expresident Carles Puigdemont por miedo a que Junts “cuente la verdad” sobre lo que hablaron. Mientras, los juntistas evitaron desvelar más detalles sobre las conversaciones con Feijóo, y ERC acusó al PP de “demonizar” los indultos pese a supuestamente haberlos negociado con Junts.

La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, defendió que los populares desvelaron este fin de semana que Feijóo estudió la amnistía y planteó un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral “porque tiene miedo a que Junts cuente la verdad”. Incidió en que el anuncio del PP llega después de que el expresident enviara una carta a los eurodiputados la semana pasada en la que avisaba a los populares de que “todo se acabará sabiendo”. Más tajante se mostró la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, que acusó a Feijóo de haber “mentido” y fomentado la crispación “con el único afán de desestabilizar” al Ejecutivo. “Hemos escuchado que estábamos rompiendo España o atentando contra la Constitución. Ahora descubrimos que nuestra política de reencuentro es acertada”, zanjó. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, criticó la falta de coherencia de Feijóo y dijo que “si tiene miedo de algo, es porque ha hecho algo que no ha querido explicar”.Entretanto, el portavoz de Junts, Josep Rius, evitó dar más detalles sobre los contactos con el PP y sostuvo que “si tenemos que añadir alguna cosa, ya la añadiremos”. Subrayó que los juntistas no forman parte “ni del bloque del Gobierno español ni del bloque de la oposición” y que tienen las “manos libres” en Madrid. En cuanto a por qué se reunieron con los populares, Rius se limitó a decir que hablan “con todos” los partidos y que si les piden reunirse, se reúnen.Por su parte, la portavoz de ERC, Raquel Sans, exigió “transparencia” al PP, a quien acusó de “demonizar” los indultos. Afirmó que el PP también se puso en contacto con los republicanos para abordar la investidura de Feijóo, pero que ERC lo rechazó porque no están dispuestos a pactar “con los del ‘a por ellos’, los de la ‘Operación Catalunya’ y los que están en contra de la amnistía”.

El popular afirma que “no acepto ni aceptaré” indultos o amnistías

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no transige con la amnistía a los independentistas catalanas ni tampoco con ningún tipo de indulto para los responsables del procés: “No acepto, ni aceptaré”, remarcó. En un mitin que el PP gallego celebró en Marín dijo: “Yo no soy Pedro Sánchez”, que lleva cinco meses “intentando colarnos una amnistía ilegal”. “Nosotros llevamos cinco meses luchando contra ella y lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sean necesarias”, subrayó.Horas antes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, aseguró que no ha visto “ningún giro” de Feijóo y afirmó que el PSOE “se está agarrando a un clavo ardiendo” en la recta final de las elecciones gallegas. “No he escuchado al presidente del PP decir nada distinto”, zanjó. Recriminó al PSOE y Vox “ir de la mano” contra el PP.