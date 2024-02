Campuzano ve a Sánchez “abierto” a indultar a excluidos de la amnistía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, afirmó ayer que el Gobierno español está “abierto” a indultar a las personas afectadas por el procés que no entren en la ley de amnistía cuando la apliquen los jueces. “Los mecanismos de indultos existen y el Gobierno español está abierto a resolver por el ámbito de los indultos, si conviene, estas situaciones”, señaló en una entrevista a RTVE. Campuzano defendió que el texto actual de la ley de amnistía, que Junts tumbó al considerar que no cubre a todos los afectados por el procés, “resuelve el grueso de la gente de a pie que ha sido sometida a la represión”. El conseller acusó a los juntistas de dejarse “presionar” por la judicatura y de no entender que “una ley blindada no existe”. Dijo que si el “gen convergente” estuviera en Junts, “el tema de la amnistía se habría resuelto ya hace meses”.

La portavoz de ERC, la leridana Marta Vilalta, urgió a aprobar la amnistía más allá de que luego puedan llegar “otras cosas, se llame reforma de otra ley, modificación de otra cosa o se llame indultos a posteriori”.Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusó a Campuzano de apoyar más al PSOE que al independentismo y aseguró que “siguiendo su criterio no se habría llegado a hacer ni el referéndum del 1-O”. El dirigente juntista evitó valorar las conversaciones con los socialistas sobre la amnistía. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se limitó a avisar que habrá “mucho ruido” hasta que la amnistía se apruebe definitivamente.De su lado, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, definió la amnistía como “un momento histórico”, tras reunirse con el candidato de Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano.En otro orden de cosas, la presidenta del grupo de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, envió una carta a varias autoridades europeas, entre ellas el comisario de Justicia, Didier Reynders, informando del cambio de posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Apuntó que el popular ha abierto la puerta a un perdón condicionado a Carles Puigdemont a pesar de haber afirmado anteriormente que los indultos eran “inaceptables”.

Tras la denuncia de Trapero y la investigación por el supuesto espionaje al leridano Rodríguez Sol El tribunal defiende que la policía catalana quería “prevenir el desorden y la delincuencia”

Por otra parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acusó a Feijóo de “hipócrita” respecto a la amnistía y le exigió que “pida perdón” por el “odio” y las “mentiras derramadas” sobre la ley.

La Fiscalía unifica causas para investigar la ‘operación Catalunya’

La Fiscalía de Catalunya ha decidido unificar la investigación sobre varias causas relacionadas con la llamada ‘operación Catalunya’, tras la investigación por el presunto espionaje al fiscal leridano Martín Rodríguez Sol y la denuncia presentada por el excomisario en jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero contra la “persecución injusta” a la que asegura que fue sometido por la llamada ‘policía patriótica’. Según publicó ayer La Vanguardia, abre la puerta a que otras personas afectadas por la guerra sucia contra el independentismo, desplegada durante el Gobierno de Mariano Rajoy por altos mandos de su ministerio de Interior y de la Policía, puedan intentar sumarse a la causa. Hasta el momento, muchos de los casos denunciados de forma individual han quedado encallados en los tribunales.Estas informaciones llegan después de que Trapero denunciara que el excomisario José Manuel Villarejo y la ‘policía patriótica’ intentaron vincularle a una trama de narcotráfico. Con respecto a Rodríguez Sol, la Fiscalía estudia si el leridano fue víctima de un espionaje ordenado por el ministerio del Interior en 2012, cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz (PP).

Estrasburgo respalda que los Mossos siguieran a unionistas

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desestimó ayer la demanda del abogado José María Fuster-Fabra contra España por el caso contra Mossos d’Esquadra por seguimiento a personalidades unionistas durante el procés. El tribunal con sede en Estrasburgo avaló la actuación de la policía catalana, al constatar que sus informes “estaban relacionados con la posible comisión de un delito” y que estas investigaciones eran competencia suya. Por este motivo, consideró que “la injerencia” en el derecho a la privacidad de los investigados “perseguía los objetivos legítimos de prevenir el desorden y la delincuencia y protección de los derechos de otras personas”. Fuster-Fabra llevó el caso a Estrasburgo después de que la Audiencia Nacional archivase la causa en 2019. Denunció los hechos ante la Justicia española tras enterarse por la prensa de que la Policía Nacional había incautado unos informes de los Mossos sobre él y varias personas que se oponían al movimiento independentista catalán.El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, apuntó ayer que el fallo del TEDH prueba que los Mossos “trabajan siempre desde la legalidad y de forma muy eficaz”.