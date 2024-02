Estados Unidos avisa de la "grave amenaza" de la tecnología antisatélites rusa

Publicado por efe Verificado por Creado: Actualizado:

La Casa Blanca confirmó este miércoles que la "grave amenaza" a la que se enfrenta Estados Unidos es el desarrollo por parte de Rusia de una "tecnología antisatélites". John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, ofreció este jueves más detalles sobre la "grave amenaza" que enfrenta Estados Unidos y a la que aludió el miércoles en un enigmático comunicado el presidente del comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Mike Turner. "Puedo confirmar que se trata de una tecnología antisatélites que Rusia está desarrollando", dijo Kirby, quien rechazó aclarar si se trata de un tipo de armamento que incluye capacidad nuclear, algo que habían reportado previamente medios estadounidenses.

Kirby consideró que el desarrollo de ese tipo de armamento es "preocupante", pero "no existe una amenaza inmediata para la seguridad de nadie". "No estamos hablando de un arma que pueda ser utilizada para atacar a seres humanos o para causar una destrucción física aquí en la Tierra. Dicho esto, hemos estado siguiendo de cerca esta actividad rusa y vamos a seguir tomándonos esto de manera muy seria", aseveró el portavoz.

Kirby indicó que este tipo de armamento "no está activo" actualmente ni se ha desplegado en el espacio. Sin embargo, señaló que Rusia ha estado trabajando en el desarrollo de este tipo de armamento durante "muchos meses, e incluso puede que algunos años", aunque no fue hasta hace unas semanas que la comunidad de inteligencia de EE.UU. pudo concluir con mayor confianza que Moscú continúa persiguiendo este objetivo. Según Kirby, el presidente Joe Biden ha seguido de cerca toda esa amenaza y ha ordenado que se informe tanto a los aliados de Estados Unidos en el mundo como que haya contacto con Rusia para abordar este problema, aunque todavía no ha podido establecerse una vía directa de comunicación con el Kremlin.

Asimismo, Biden ha pedido al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, su principal asesor en asuntos exteriores, que se reúna esta tarde con líderes demócratas y republicanos en el Congreso para hablar con ellos sobre la última información de inteligencia al respecto. Además, la Casa Blanca informará al Senado cuando vuelvan a celebrarse sesiones el 25 de febrero, indicó Kirby.

El miércoles, Turner emitió un enigmático comunicado que causó gran revuelo en Washington: anunció que Estados Unidos se enfrentaba a una "grave amenaza", pero no especificaba su naturaleza, y solicitaba a Biden que desclasificara información de inteligencia sobre dicha amenaza para que el público pudiera acceder a ella. Poco después del anuncio de Tuner, la Casa Blanca rechazó ofrecer más información; pero la cadena de televisión ABC, citando a dos fuentes conocedoras de la situación, indicó que esa amenaza estaba relacionada con la intención de Rusia de poner armas nucleares en el espacio con la intención de atacar satélites. Los satélites en el espacio se han convertido en un elemento importante de la guerra en Ucrania, ya que las fuerzas ucranianas han estado utilizando la constelación Starlink de SpaceX para sus comunicaciones y planificar cómo actuar en el campo de batalla.