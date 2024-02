Illa defiende el reencuentro en Catalunya frente al enfrentamiento

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, hizo ayer suyas las palabras del primer ministro en funciones de Portugal, António Costa, apostando por el “reencuentro” entre Catalunya y España, y no la “crispación”. “No es momento de poner sal en las heridas, sino de curarlas”, advirtió durante el acto de entrega del Premio a los Valores Europeos 2024 a Costa.

Illa aprovechó su discurso para recordar al opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en prisión el viernes en circunstancias que se investigan. “Hay sitios donde no hay libertad, y no están tan lejos”, remarcó. El PSC reconoció los “valores europeos” al primer ministro de Portugal, ahora en funciones después de que dimitiera y convocara elecciones el pasado mes de noviembre al hacerse público que era investigado por tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. Illa alabó la figura de Costa con una trayectoria “tenaz” y “coherente”, apuntó.El líder socialista catalán insistió en que existe un “cambio de época” y defendió a Europa como un “espacio relevante” a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo. Reflejándose con Costa, subrayó su “estilo y forma” de hacer política y aseveró que esta década será “necesario tener capacidad de acordar”. “Deberían aprender de ellos quienes reniegan del diálogo en Catalunya y España”, valoró.Mientras, el viceconseller del Govern Sergi Sabrià dijo que Esquerra Republicana no prevé gobernar con el PSC en la próxima legislatura. “En ningún caso está sobre la mesa”, manifestó Sabrià en una entrevista donde reitera la idea de “gobernar en solitario”. Los republicanos se marcan el objetivo de ganar las elecciones, conseguir más escaños y repetir la fórmula actual en el Executiu. Por otra parte, Sabrià reivindicó que al presidente de su partido, Oriol Junqueras, todavía le quedan “muchas cosas por hacer”, tanto desde el frente de ERC como “en algún momento” desde las instituciones “si él lo decide”. Sobre las negociaciones entre PP y Junts, el viceconseller recordó que las derechas española y catalana ya habían pactado en el pasado –en referencia a la etapa de los populares y CDC–.

“La facción que defiende a Putin vota contra la inmersión”

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, destacó ayer que quienes defienden y votan en el Parlamento Europeo los intereses del presidente ruso, Vladímir Putin, conforman una facción “aliada de los españolistas en su cruzada contra la lengua catalana”. “Seguro que quienes tan preocupados están por las injerencias rusas en la UE ya han empezado a investigarlo a fondo”, ironizó en un mensaje en X. Lo dijo en alusión a una noticia publicada que destaca que la eurodiputada Jana Toom (del grupo Renew Europe) votó a favor de la resolución contra las injerencias rusas en la UE y, por otra parte, ha presidido la misión de eurodiputados sobre la inmersión lingüística en Catalunya. Por eso, instó a analizar las votaciones de todos los diputados y comparar: “A ver dónde se ha situado esta alianza del PP, Cs y Vox a la hora de votar”, ironizó.