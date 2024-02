ERC presiona a Junts por la amnistía y estos abogan por evitar 'las prisas'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

ERC y Junts volvieron a poner de manifiesto ayer sus diferencias con respecto a la ley de amnistía. Mientras los republicanos reclamaron “celeridad” al PSOE y los juntistas para aprobar cuanto antes el texto, los de Carles Puigdemont defendieron que “no es el momento de tener prisa, sino de tener una buena ley”. Todo ello después de que la portavoz adjunta de los socialistas, la leridana Montse Mínguez, pidiera el fin de semana una ampliación del plazo para que la comisión de Justicia del Congreso emita un nuevo dictamen sobre la norma. Se espera que la Mesa apruebe hoy esta petición.

La portavoz de ERC Raquel Sans pidió al PSOE y Junts que “no demoren más” la ley y advirtió de que “cuanto más tiempo pase, más riesgos corre”. “Han pasado tres semanas y estamos dónde estábamos”, lamentó, antes de subrayar que “no hay posibilidades mágicas” para que mejorar el texto. “Podemos ir haciendo inventos, pero si la ley no es aplicable, no servirá para nada”, insistió.El portavoz de Junts, Josep Rius, respondió que “no es el momento de tener prisa, sino de tener una buena ley de amnistía”. También defendió la prórroga solicitada por el PSOE a la Comisión de Justicia para poder “ganar tiempo” y poder “negociar con discreción y rigurosidad”. Preguntado sobre posibles soluciones fuera de la amnistía, como por ejemplo indultos para aquellos afectados por el procés que queden excluidos de la norma, desde Junts insisten en que “una amnistía se resuelve con la ley de amnistía”.Entretanto, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, señaló que la prórroga solicitada por los socialistas para negociar un nuevo texto que pueda ser apoyado por Junts “no significa que no vayamos a llegar a un acuerdo en breve, que sería lo deseable”.Por otra parte, el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, votarán a favor hoy de la prórroga para que la Comisión de Justicia de la Cámara cuente con más tiempo para dictaminar sobre la proposición de ley de amnistía. La previsión es que el órgano de gobierno de la Cámara conceda una última ampliación de 15 días, que finalizarían el 6 de marzo.