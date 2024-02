Montero responde a García-Page: “Uno debe saber cuál es su equipo”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los resultados que arrojaron el pasado domingo las urnas en Galicia siguen marcando la agenda política estatal.

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, calificó ayer de “incomprensible” el análisis de los comicios gallegos del presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, y le remarcó que “uno siempre tiene que saber, cuando su equipo juega, cuál es la camiseta que uno lleva”. Montero respondió así en la Ser a las afirmaciones de Page, que tras la pérdida de cinco escaños del PSOE en Galicia, pidió que se abra un periodo de reflexión profunda en el partido y señaló que si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, de lo que se estaría hablando serían “de las consecuencias estatales y no gallegas”. “Que el señor Page diga esto es incomprensible”, subrayó la número dos socialista, que incidió en que “todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no”. Montero negó que los comicios del domingo tengan una lectura a nivel estatal y que en ellos influyeran los acuerdos del Gobierno con los partidos catalanes. También negó este punto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que remarcó que el resultado en Galicia es “estrictamente territorial” y no la “segunda vuelta de nada”, en referencia a las generales. Por su parte, la presidenta del PSOE de Toledo, Tita García, salió en defensa de Page recordando a Montero su mayoría absoluta. “Es el único barón socialista que ha ganado con mayoría absoluta. ¿De verdad eso no es sudar la camiseta?”, aseveró.Un ambiente muy diferente se vive entre las filas del PP, que sí que hacen una lectura estatal de los resultado gallegos. El partido cerró filas ante su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ayer durante el Comité Ejecutivo Nacional, donde se siguió celebrando la mayoría absoluta cosechada por Alfonso Rueda. “Si querían que las elecciones gallegas fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista”, dijo Feijóo en su intervención en abierto.