El incendio de València deja al menos nueve muertos y comienzan a investigar las causas

El devastador incendio que el jueves arrasó un edificio en el barrio de Campanar de València se ha saldado con la vida de al menos nueve personas, en una tragedia que también deja quince heridos y un desaparecido. Dos bomberos permanecían hospitalizados al cierre de esta edición al resultar heridos cuando trataban de evacuar a los vecinos afectados, aunque su vida no corre peligro. La atención a las víctimas y la investigación de las causas del incendio y su rápida propagación, que podría haber sido provocada por la presencia de materiales inflamables en el recubrimiento de la fachada del bloque, centran ahora los esfuerzos de las administraciones.

Las llamas calcinaron por completo el edificio, de catorce plantas y 138 viviendas, y ya solo queda en pie la estructura de hormigón. Los bomberos tuvieron que enfriar las ruinas, de las que salía humo todavía ayer por la mañana, para entrar a buscar víctimas.La madrugada del jueves al viernes se hallaron cuatro cadáveres y, más tarde, cuando los bomberos y la policía científica pudieron acceder finalmente al edificio, se localizaron los cinco cuerpos restantes. En total se hallaron nueve fallecidos, uno menos que la cifra anunciada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la primera inspección ocular. Esta dijo a primera hora de la tarde que el número de cadáveres encontrados coincidía con la cifra de personas que estaban ilocalizadas. Sin embargo, la rebaja en la cifra de víctimas mortales reabre la posibilidad de que haya una persona desaparecida.Fuentes municipales apuntaron que entre los fallecidos hay cuatro miembros de una familia, compuesta por un matrimonio y sus dos hijos, un niño de tres años y una recién nacida. Con respecto a los heridos, de los seis que pasaron la noche del jueves ingresados, cuatro ya han recibido el alta y solo quedan dos bomberos hospitalizados.Por otra parte, cuatro personas que constaban como desaparecidas pudieron ser contactadas por las autoridades a lo largo de la jornada. Bernabé apuntó que en el edificio vivían personas extranjeras, lo que dificultaba su localización.La alcaldesa de València, María José Català, explicó que 105 vecinos han sido realojados en hoteles, y el resto permanecen en casas de familiares o amigos. El ayuntamiento ha puesto a disposición de las víctimas un edificio de nueva construcción con 131 viviendas y ha habilitado puntos de atención.Varios afectados y vecinos del barrio mostraron ayer su perplejidad por la tragedia. Vicente, uno de los evacuados, afirmó que “fue todo muy rápido, hay familias enteras que se han quedado con lo puesto”. Añadió que “en cuestión de quince o veinte minutos el fuego envolvió todo el edificio, todos pensamos que por la fachada, que tiene un material que prende mucho. Unido al viento, ardió como una falla”.Entretanto, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de València ha abierto diligencias previas para investigar las causas del incendio y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares.

Con el origen del siniestro aún por determinar, las especulaciones se centran en los motivos por los que el fuego se propagó tan rápidamente por el edificio que, según los técnicos, cumplía con la normativa vigente en 2008, año de su construcción. La presencia o no de poliuretano como aislante y el revestimiento en forma de ‘fachada ventilada’ pudieron contribuir a la rapidez con la que ardió todo. No obstante, la Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido aseguró que este material no está presente “ni como relleno del revestimiento exterior, ni como material aislante en la cámara de aire” del edificio.Tanto la ciudad de València como la comunidad han decretado tres días de luto y se han suspendido todos los actos falleros que estaban previstos hasta el domingo.

La tragedia en València movilizó a asociaciones y vecinos de la zona y de toda la ciudad, que desde el momento en el que se advirtió del incendio empezaron a recolectar ropa, alimentos y material escolar para las familias afectadas por el incendio. Este goteo solidario se centralizó en los puntos de recogida organizados por el ayuntamiento o asociaciones como Valientes. Esta entidad explicó ayer que se ha podido cubrir las necesidades que los más de 500 vecinos afectados les han trasladado, y pidió que no traigan más cosas a su local “porque no queda espacio”.

Entretanto, la Generalitat de València y el ayuntamiento de la capital valenciana anunciaron un paquete de medidas urgentes para que las personas afectadas por el gran incendio declarado este jueves en el barrio de Campanar “no tengan ni un minuto de incertidumbre”. Los vecinos afectados por el incendio serán alojados temporalmente en viviendas de un edificio de propiedad municipal y contarán con ayudas de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a sus necesidades estos primeros días. El ayuntamiento de València habilitará un edificio de construcción municipal con 131 viviendas públicas para las familias afectadas que lo necesiten.

Un edificio “innovador” cuya promotora quebró

La inmobiliara catalana Fbex, que construyó en 2005 el complejo de edificios de València que ha quedado arrasado, publicitaba esta promoción como un complejo residencial que “ofrece la máxima calidad de materiales de construcción”, “con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo alucobond”. Fbex acabó declarándose insolvente, con una deuda de unos 600 millones de euros.

La aseguradora del bloque adelantará los pagos

La aseguradora de la comunidad en el edificio incendiado, Mapfre, ha iniciado conversaciones con los asegurados para hacer los primeros pagos por indemnizaciones. La patronal Unespa detalló ayer que el seguro de la comunidad cubre daños en la construcción, como paredes, forjados o estructura, y zonas comunes. La Asociación Española de Consumidores reclamó paralizar los cobros de hipotecas a afectados.

El Govern estudiará si hay fincas en riesgo de fuego

La conselleria de Territorio estudiará si en Catalunya hay fincas en riesgo de incendio tras el caso de València. El departamento propuso ayer crear un grupo de trabajo con la participación de colegios profesionales de arquitectos y representantes del mundo local, que tiene la competencia en materia urbanística. Este tendrá que “definir las acciones pertinentes” sobre posibles edificios en riesgo en Catalunya.

Sánchez ofrece toda la ayuda necesaria

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó ayer a València, desde donde ofreció al ayuntamiento y a la Generalitat Valenciana toda la ayuda necesaria ante esta “terrible tragedia”. “Estamos aquí para proveer de ayuda, de todo tipo de servicios a las administraciones, y ayudar a sobreponerse a los familiares de esta terrible tragedia”, dijo.

El consistorio promete apoyo psicológico

La alcaldesa de València, María José Català, lamentó ayer la tragedia y prometió apoyo psicológico a las víctimas. “Tienen una red muy sólida, que es la administración pública”, añadió.

La Generalitat se pone a disposición de València

El president del Govern, Pere Aragonès, tendió la mano ayer a la Generalitat Valenciana, al ayuntamiento de València y al “resto de instituciones hermanas” para “ayudar en lo que haga falta”.

Bruselas sigue el desarrollo del caso

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ofrecieron ayuda por el incendio.