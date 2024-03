Puigdemont, dispuesto a volver a Catalunya tras los comicios aún a riesgo de ser detenido

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El expresident Carles Puigdemont estaría dispuesto a regresar a Catalunya tras las elecciones de la Generalitat del 12 de mayo y una vez entre en vigor la ley de amnistía para someterse a una eventual investidura aún a riesgo de ser detenido. Así lo afirmó ayer su abogado, Gonzalo Boye, en una entrevista en Rac1 en la que explicó que una vez se publique en el BOE la ley, lo que está previsto a finales de mayo o principios de junio, el Supremo tendrá que levantar la orden de detención contra Puigdemont por el procés y se abrirá “un marco jurídico distinto”, lo que permitiría su regreso. “Puede ser que lo detengan pero no se va a impedir que sea presidente de la Generalitat si lo quiere ser, los únicos que pueden impedirlo son los catalanes cuando vaya a votar”, aseveró el letrado, que pese a todo, admitió que existe la posibilidad de que el expresident sea detenido. “No se puede descartar una nueva orden de arresto en la causa de terrorismo de Tsunami Democràtic”, dijo. En este sentido, dijo que si deja su escaño como eurodiputado para encabezar una lista electoral para la Generalitat se expone a ser detenido, porque habría perdido la inmunidad como europarlamentario.

Sobre el posible arresto de Puigdemont a su regreso a España se pronunció el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien intentó rebajar esta posibilidad afirmando que “todas las resoluciones se deberán cumplir como en toda democracia”.Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, negó haberse coordinado con el PSOE para anticipar las elecciones catalanas y “entorpecer” la participación de Puigdemont en la contienda, como el viernes apuntaron desde Junts. “He convocado elecciones el primer domingo que era posible. La fecha no la he escogido yo. Le han decidido quienes han tumbado los presupuestos más altos de la historia”, dijo en una entrevista en RNE. El president, que culpa a los juntistas y, sobre todo, a los comuns, del veto del Parlament a las cuentas, aprovechó la ocasión para recordar al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que, a pesar de que haya renunciado a presentar los presupuestos estatales para 2024, debe cumplir los acuerdos de investidura. “Sánchez es presidente gracias a los votos de ERC y seremos muy exigentes para que cumpla los compromisos”, dijo. En este sentido, apuntó que la condonación de parte del FLA se puede hacer con “cualquier otro instrumento” al margen de las cuentas.El republicano también manifestó que espera que en Catalunya se abra una “nueva etapa” tras la aprobación de la amnistía que se base en lograr un referéndum acordado.Que Aragonès haya puesto sobre las espaldas de los comuns la culpa del fracaso de los presupuestos provocó ayer la ira de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que acusó de no ayudar a que salieran adelante. La líder de los morados en la ciudad condal tildó de “impropio” que un president de la Generalitat sea “incapaz” de negociar unas cuantas, reivindicando que las condición que su formación puso era “de mínimos”. “Podría haber llamado al señor Pedro Sánchez para pedirle que el PSC dejara de poner el veto del Hard Rock”, aseveró.

Illa se reivindica como “la alternativa sólida para el cambio de ciclo”

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, que hoy será ratificado como el candidato socialista a las elecciones catalanas, reivindicó ayer el trabajo de su formación para la “construcción de una alternativa sólida y consistente” para Catalunya y no solo, dijo, para ejercer de oposición. En la apertura del XV Congreso de la formación, que se alargará hasta mañana, Illa se irguió como “una alternativa a 10 años de estar dando vueltas siempre, sin movernos nunca de sitio, a la misma idea, de bandazos, de idas y venidas” de Govern de partidos independentistas.En este sentido puso en valor el trabajo de la actual ejecutiva del partido y defendió su acción política para “impulsar el cambio de ciclo en Catalunya”. En este sentido, el expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero añadió que las elecciones catalanes del 12 de mayo son las “más importantes de los últimos 25 años en Catalunya y España” porque ofrecen la “oportunidad de abrir una etapa definitiva de convivencia”.El Congreso de este fin de semana también deberá ratificar la cúpula de la formación, que será continuísta. No habrá cambios en la presidencia del partido, que seguirá en manos del exministro Miquel Iceta. La número dos del partido pasará a ser la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, que ya forma parte del núcleo duro de la dirección del PSC. La de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, será nombrada nueva portavoz y el de Barcelona, Jaume Collboni, adjunto a la primera secretaría del partido. Está previsto que el presidente, Pedo Sánchez, clausure mañana el acto.

La Comisión de Venecia avala la amnistía, pero pide acotarla

La Comisión de Venecia avaló ayer el objetivo de la amnistía en una opinión aprobada en sesión plenaria. El órgano, vinculado al Consejo de Europa, ve “legítimo” el objetivo de la “normalización institucional, política y social en Catalunya”, además no ve conflicto en la separación de poderes si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley. Sin embargo, pide acotar de manera más precisa el ámbito “temporal y material” de aplicación de la norma para hacer más “predecibles” sus efectos. Asimismo, considera que se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley, dadas las consecuencias “controvertidas y de amplio alcance” que conllevan.A pesar de que la valoración de la Comisión es no vinculante, es decir, que solo ofrece una serie de recomendaciones, tanto el Gobierno como el PP consideran que el dictamen les da la razón, al hacer cada uno su propia lectura del texto.