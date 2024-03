Colau tumba las cuentas de Collboni y fuerza una cuestión de confianza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer el presupuesto para 2024 presentado por el alcalde, el socialista Jaume Collboni, que solo contó con el apoyo de los diez concejales del PSC y los cinco de ERC, y el jefe del gobierno municipal anunció que se someterá a una cuestión de confianza para tenerlos aprobados el 2 de mayo. Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los apoyos de ERC y BComú, las cuentas no se aprobaron ayer de manera definitiva por los votos contrarios de BComú, Triasper Barcelona, PP y Vox. Estos grupos suman en total 26 concejales, frente a los 15 de los socialistas y republicanos. Con el apoyo de ERC asegurado, el voto de BComú era decisivo para alcanzar la mayoría en el pleno para aprobar las cuentas.

Ante este escenario, Collboni anunció que convocará un pleno extraordinario el 27 de marzo, en el que se volverán a votar las cuentas. Si la sala las vuelve a tumbar, como es previsible, se abrirá un período de 30 días en los que se podrá configurar una mayoría alternativa para elegir nuevo alcalde; si no se puede conformar, las cuentas quedarán aprobadas el 2 de mayo.“Barcelona tendrá presupuestos en primavera”, afirmó Collboni, que agradeció el apoyo de ERC a las cuentas y acusó a BComú de tener una actitud de “bloqueo”. Sobre el posicionamiento de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el alcalde aseguró que “nunca había visto tanta irresponsabilidad junta”. La líder de BComú lamentó que Collboni no llegara al pleno con una mayoría pactada cuando, dijo, “lo tenía fácil”. En este sentido, señaló que el socialista tenía opciones de pactar con los comuns o con el grupo de Xavier Trias. BComú sostuvo que votar las cuentas sin haber pactado antes las prioridades del mandato sería entregar “un cheque en blanco” que no impediría que el gobierno municipal apruebe medidas en contra de su modelo. Con todo, Colau dijo que seguirán “con la mano tendida” e instó al PSC a negociar para formar un gobierno con ellos. De su lado, ERC defendió los presupuestos pactados con Collboni y cargó contra BComú por “pedir gobiernos progresistas y tumbar los presupuestos progresistas”.