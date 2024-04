El Govern renovó la apuesta por el Hard Rock en febrero sin anunciarlo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Govern renovó su compromiso con el macroproyecto turístico Hard Rock el 27 de febrero, minutos antes de cerrar el acuerdo de presupuestos con el PSC. Las diferencias entre el Executiu y los comuns sobre este complejo de ocio llevaron en marzo a que ambas partes no se pusieran de acuerdo sobre los presupuestos catalanes de 2024, que acabaron saltando por los aires, y el debate sobre el Hard Rock vuelve ahora a centrar el debate político en Catalunya, con los comuns y la CUP arremetiendo contra ERC un día antes del inicio de la campaña electoral.

Concretamente, el Executiu hizo un acuerdo de Govern con el que se anuló el pacto de diciembre de 2020, por el que se ordenaba al Incasòl la adquisición a Criteria Caixa del terreno en el que se debería ubicar el complejo turístico por 120 millones, para venderlo luego a la promotora del Hard Rock. Este acuerdo de Govern no se facilitó a los medios, como se hace habitualmente, y se publicó en el portal de transparencia. El president, Pere Aragonès, aseguró ayer que el acuerdo de Govern “no cambia el rumbo ni la naturaleza del proyecto que había hasta ahora” y argumentó que se trata de un documento impulsado para actualizar “características técnicas”. Insistió en que no considera el Hard Rock una prioridad y que no tenía “ni un euro” previsto en los presupuestos. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, dijo que informaron al PSC y a los comuns del “detalle” del acuerdo sobre este complejo, y la consellera de Territorio, Ester Capella, defendió que, en caso de no haber dado continuidad a la tramitación del proyecto, se podría haber incurrido en un delito de prevaricación.Con todo, los comuns y la CUP acusaron al Executiu de “tomar el pelo a la ciudadanía” y reclamaron a Aragonès comparecer en el Parlament para dar explicaciones. La candidata de Comuns Sumar a las elecciones, Jéssica Albiach, acusó al president de haber mentido en sede parlamentaria, y los cupaires denunciaron que el Govern renovó el compromiso con el Hard Rock sin decirlo en plena negociación por las cuentas.Entretanto, el PSC insistió en que el Hard Rock no formó parte de las conversaciones por las cuentas catalanas, y trasladó la responsabilidad al Govern por sus pactos y decisiones.