El Govern va renovar l'aposta pel Hard Rock al febrer sense dir-ho

El Govern va renovar el seu compromís amb el macroprojecte turístic Hard Rock el 27 de febrer, minuts abans de tancar l’acord de pressupostos amb el PSC. Les diferències entre l’Executiu i els comuns sobre aquest complex de lleure van portar al març que les dos parts no es posessin d’acord sobre els pressupostos catalans del 2024, que van acabar saltant pels aires, i el debat sobre el Hard Rock torna ara a centrar el debat polític a Catalunya, amb els comuns i la CUP arremetent contra ERC un dia abans de l’inici de la campanya electoral.

Concretament, l’Executiu va fer un acord de Govern amb el qual es va anul·lar el pacte de desembre del 2020, de manera que s’ordenava a l’Incasòl l’adquisició a Criteria Caixa del terreny en el qual s’hauria d’ubicar el complex turístic per 120 milions, per vendre’l després a la promotora del Hard Rock. Aquest acord de Govern no es va facilitar als mitjans, com es fa habitualment, i es va publicar al portal de transparència.El president, Pere Aragonès, va assegurar ahir que l’acord de Govern “no canvia el rumb ni la naturalesa del projecte” que hi havia fins ara” i va argumentar que es tracta d’un document impulsat per actualitzar “característiques tècniques”. Va insistir que no considera el Hard Rock una prioritat i que no tenia “ni un euro” previst en els pressupostos. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va dir que van informar el PSC i els comuns del “detall” de l’acord sobre aquest complex, i la consellera de Territori, Ester Capella, va defensar que, en cas de no haver donat continuïtat a la tramitació del projecte, es podria haver incorregut en un delicte de prevaricació.Amb tot, els comuns i la CUP van acusar l’Executiu de “prendre el pèl a la ciutadania” i van reclamar a Aragonès comparèixer al Parlament per donar explicacions. La candidata de Comuns Sumar a les eleccions, Jéssica Albiach, va acusar el president d’haver mentit en seu parlamentària, i els cupaires van denunciar que el Govern va renovar el compromís amb el Hard Rock sense dir-ho en plena negociació pels comptes.D’altra banda, el PSC va insistir que el Hard Rock no va formar part de les converses pels comptes catalans i va traslladar la responsabilitat al Govern pels seus pactes i decisions.