Gobierno y PSOE instan a Sánchez a seguir y sus socios apuntan a la cuestión de confianza

Ministros socialistas, líderes territoriales, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE y otros cargos del partido expresaron ayer su respaldo unánime al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este periodo de reflexión para decidir si sigue al frente del Ejecutivo tras la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, y muchos fueron los que le instaron a continuar. Las primeras veinticuatro horas con Sánchez fuera del panorama político dejan también un escenario polarizado con la izquierda cerrando filas en torno al presidente y apuntado a la cuestión de confianza como la salida más favorable para esta situación, y al PP elevando el tono de la mano de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. El respaldo llegó incluso de aquellos barones más críticos con el presidente, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que defendió que no cree que haya una estrategia política detrás del anuncio, sino que lo ve como una “decisión emocional”.

Los ministros de la parte socialista del Gobierno salieron en tromba a manifestar su respaldo al presidente, muchos de ellos con peticiones para que siga adelante, como la vicepresidenta primera del Ejecutivo y número dos del PSOE, María Jesús Montero, que dijo que todos están “muy concentrados” en transmitirle “energías positivas” para que continúe al frente del Ejecutivo. “Lo necesitamos para que España siga avanzando”, aseveró. En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, criticó la “deshumanización” que sufre Sánchez por parte de la derecha y afirmó que el presidente no le consultó su decisión personal y que la supo minutos antes de que publicara la carta. El presidente sí que habría comunicado su decisión de suspender la agenda hasta el lunes al rey Felipe VI, con quien Zarzuela afirmó que tiene “comunicación constante”.Los que también salieron en tromba, pero en este caso para criticar la actitud del jefe del Gobierno, fueron los dirigentes del PP. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comenzó la jornada asegurando que la carta del presidente se movía “entre el sentimentalismo y el chavismo” y buscaba “chantaje emocional”. Unos minutos más tarde, Feijóo calificaba la situación “de espectáculo de adolescente” y reprochaba los efectos que, a su juicio, la decisión tiene ante la opinión pública internacional. En este sentido, denunció que el presidente “se ha convertido en el portavoz lobby del lawfare” y que si sigue sin dar explicaciones “por algo será”.Por su parte, los socios de investidura y de Gobierno de Sánchez lo animaron a continuar para frenar el golpe que creen que la ultraderecha, en coordinación con el PP, está infringiendo a la democracia y Sumar incluso fue más allá al recordar al presidente que tiene una obligación con los ciudadanos. En este sentido, varios de sus aliados apuntaron a la cuestión de confianza como la salida más recomendable al periodo de reflexión del presidente. Algunos, como ERC o Bildu, incluso ya sugieren su disposición a votar a favor.

Manos Limpias dice que su denuncia puede basarse en noticias falsas

Manos Limpias, el autodenominado sindicato ligado a la ultraderecha que ha presentado la denuncia contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó ayer en un comunicado que basó esa acción en informaciones periodísticas y añadió que, si no son ciertas, la responsabilidad será de quienes las publicaron. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, expone en la denuncia que tuvo conocimiento “a través de diferentes diarios digitales de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas”. La denuncia de Bernad, por la que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, incluye ocho titulares y noticias publicadas por El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Esdiario y The Objetive. La Fiscalía de Madrid, por su parte, ha pedido archivar las diligencias de investigación al considerar que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal. En el procedimiento, que se ha declarado secreto, el juez investiga si Gómez, “prevaliéndose” de su relación con el presidente, habría recomendado o avalado “por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentan a licitaciones públicas”.

Las opciones: dimitir, pedir apoyo al Congreso o elecciones

Una de las posibles salidas por las que podría optar Pedro Sánchez tras sus cuatro días de reflexión sería la presentar una cuestión de confianza, una opción que gana fuerza entre sus socios de Gobierno. Este se trata de un instrumento político del que dispone el presidente para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política. Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura. Cabe tener en cuenta que el socialista no podría convocar elecciones como mínimo hasta el próximo 29 de mayo, puesto que la ley impide que se disuelvan las Cortes antes de que pase un año de la anterior disolución. Solo desde entonces podría aprobar el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, que se celebrarían pasados 54 días, con el 28 de julio como fecha probable.