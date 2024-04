Govern i PSOE insten Sánchez a seguir i els seus socis apunten a la qüestió de confiança

Ministres socialistes, líders territorials, membres de l’Executiva Federal del PSOE i altres càrrecs del partit van expressar ahir el seu suport unànime al president del Govern central, Pedro Sánchez, en aquest període de reflexió per decidir si segueix al capdavant de l’Executiu després de l’obertura d’una investigació judicial contra la seua dona, Begoña Gómez, i molts van ser els que el van instar a continuar. Les primeres vint-i-quatre hores amb Sánchez fora del panorama polític deixen també un escenari polaritzat amb l’esquerra fent pinya entorn del president i apuntant a la qüestió de confiança com la sortida més favorable per a aquesta situació, i al PP elevant el to de la mà d’Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso. El suport va arribar fins i tot d’aquells barons més crítics amb el president, com el de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que va defensar que no creu que hi hagi una estratègia política darrere de l’anunci, sinó que ho veu com una “decisió emocional”.

Els ministres de la part socialista del Govern espanyol van sortir en bloc a manifestar el seu suport al president, molts d’ells amb peticions perquè segueixi endavant, com la vicepresidenta primera de l’Executiu i número dos del PSOE, María Jesús Montero, que va dir que tots estan “molt concentrats” a transmetre-li “energies positives” perquè continuï al capdavant de l’Executiu. “El necessitem perquè Espanya continuï avançant”, va asseverar. En la mateixa línia, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va criticar la “deshumanització” que pateix Sánchez per part de la dreta i va afirmar que el president no li va consultar la seua decisió personal i que la va saber minuts abans que publiqués la carta. El president sí que hauria comunicat la seua decisió de suspendre l’agenda fins dilluns al rei Felip VI, amb qui Zarzuela va afirmar que té “comunicació constant”.Els que també van sortir en bloc, però en aquest cas per criticar l’actitud del cap del Govern estatal, van ser els dirigents del PP. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va començar la jornada assegurant que la carta del president es movia “entre el sentimentalisme i el chavisme” i buscava “xantatge emocional”. Uns minuts més tard, Feijóo qualificava la situació “d’espectacle d’adolescent” i retreia els efectes que, segons el seu parer, la decisió té davant de l’opinió pública internacional. En aquest sentit, va denunciar que el president “s’ha convertit en el portaveu lobby del lawfare” i que si continua sense donar explicacions “per alguna cosa deu ser”. Per la seua part, els socis d’investidura i de Govern de Sánchez el van animar a continuar per frenar el cop que creuen que la ultradreta, en coordinació amb el PP, està infringint a la democràcia i Sumar fins i tot va anar més enllà al recordar al president que té una obligació amb els ciutadans. En aquest sentit, alguns dels seus aliats van apuntar a la qüestió de confiança com la sortida més recomanable al període de reflexió del president. Alguns, com ERC o Bildu, fins i tot ja suggereixen la seua disposició a votar-hi a favor.

Manos Limpias diu que la seua denúncia podria basar-se en notícies falses

Manos Limpias, l’autodenominat sindicat lligat a la ultradreta que ha presentat la denúncia contra Begoña Gómez, dona del president del Govern estatal, Pedro Sánchez, va explicar ahir dijous en un comunicat que va basar aquesta acció en informacions periodístiques i va afegir que, si no són certes, la responsabilitat serà dels qui les van publicar. El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, exposa en la denúncia que va tenir coneixement “a través de diferents diaris digitals d’una sèrie d’informacions que afirmaven presumptes irregularitats, que podrien ser presumptament delictives”. La denúncia de Bernad, per la qual el Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid ha obert diligències contra Gómez per presumptes delictes de tràfic d’influències i de corrupció en els negocis, inclou vuit titulars i notícies publicades per El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Esdiario i The Objetive.La Fiscalia de Madrid, per la seua part, ha demanat arxivar les diligències d’investigació al considerar que no hi ha indicis de delicte que justifiquin l’obertura d’un procediment penal. En el procediment, que s’ha declarat secret, el jutge investiga si Gómez, “prevalent-se de la seua relació amb el president”, hauria recomanat o avalat “per carta de recomanació amb la seua firma empresaris que es presenten a licitacions públiques”.

Les opcions: dimitir, demanar suport al Congrés o eleccions

Una de les possibles sortides per les quals podria optar Pedro Sánchez després de les seues quatre jornades de reflexió seria presentar una qüestió de confiança, una opció que guanya força entre els seus socis de Govern. Aquest es tracta d’un instrument polític de què disposa el president per afrontar una situació de debilitat davant el Parlament que l’ha elegit i mitjançant el qual el Govern central demana al Congrés el suport a la seua política. Si Sánchez no obtingués la confiança del Congrés, passaria igual que si hagués dimitit i s’iniciaria el procés per investir un nou president, amb consultes del rei i un nou debat d’investidura. Cal tenir en compte que el socialista no podria convocar eleccions com a mínim fins al proper 29 de maig, ja que la llei impedeix que es dissolguin les Corts abans que passi un any de l’anterior dissolució. Només des d’aleshores podria aprovar el decret de dissolució i convocatòria d’eleccions, que se celebrarien passats 54 dies, amb el 28 de juliol com a data probable.