Judith Alcalà: «Todos deberíamos conocer las unidades de paliativos»

¿De dónde viene usted?

Vengo de una familia trabajadora, y estoy orgullosa de ello. Hice peluquería y estética, trabajando no 40 sino las 52 horas que se trabajaban entonces, y estoy también orgullosa de lo que me aportó esa época. Después empecé la carrera de Trabajo Social e hice prácticas en el PADES, en el acompañamiento a personas en el tramo final, que es algo que te cambia la vida.

Un inciso, ¿lo del pelo del ministro Bolaños tiene remedio?

No tengo ni idea, no se lo he mirado.

Usted es activista por el derecho a morir dignamente. ¿Cuánto ha arraigado ya en la sociedad?

Todo el mundo debería pasar por las unidades de paliativos para conocer cómo es la realidad de la persona que quiere morir porque no hay solución y porque su entorno está sufriendo. El documento de últimas voluntades es un derecho, no es algo obligatorio, y su existencia debería llegar a una parte lo más amplia posible de la sociedad.

¿Cuánto tiempo lleva usted en política y cuánto prevé estar?

En el Parlament llevo tres años, y estaré lo que me pida el partido. Yo vengo de la empresa privada y entiendo que estamos de paso. Hemos de hacer políticas colectivas, no personalistas, y que sirvan a la ciudadanía.

¿La permanencia de determinadas personas en política no es una de las causas de la desmovilización electoral?

Es posible. La sinceridad y el trabajar son fundamentales. Con el tiempo las ganas de trabajar y de impulsar cosas se pierden. La renovación es positiva.

¿Qué se ha perdido, o de qué se ha librado, alguien que no haya estado en Lleida los últimos años?

Se ha librado de una década de parálisis en la que no ha habido políticas claras, y menos en Lleida porque han sido muy centralistas. Han sido diez años de inactividad.