Sánchez: “He decidido seguir”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó ayer que ha decidido seguir al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe” tras el periodo de reflexión que se había tomado en los últimos cinco días ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa. Sánchez hizo ese anuncio en una declaración institucional en La Moncloa despejando así la incógnita sobre la posibilidad de que presentara su dimisión y después de trasladarse al Palacio de La Zarzuela para comunicar al rey su decisión.“He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España”, subrayó, e hizo hincapié en que su decisión “no supone un punto y seguido”. “Es un punto y aparte, se lo garantizo”, recalcó antes de mostrar su compromiso de trabajar “sin descanso, con firmeza”, por la regeneración pendiente y el avance y la consolidación de derechos y libertades.

Para Sánchez, solo hay una manera de revertir “esta situación” y es que la mayoría social “como ha hecho estos cinco días se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo”.Subrayó que el paso que ha dado es por motivos personales, pero son -dijo- motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios porque “responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española”. Y aseguró que esto no va del destino de un dirigente particular, eso -apuntó- es lo de menos. “Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser”, añadió antes de asegurar que España necesita una “reflexión colectiva” que ya ha empezado a hacer en estos cinco días.Para Sánchez, España lleva “demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente” la vida política, “contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables” hace apenas unos años. “Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola”, indicó, antes de insistir en su determinación de seguir y de agradecer “de corazón” las muestras de solidaridad y de empatía que han recibido de todos los ámbitos sociales. Sánchez agradeció, además, de manera especial, a su “querido partido socialista” el apoyo de estos días y volvió a apelar “a la conciencia colectiva de la sociedad española” para volver a ser “ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido”.Después de esta declaración institucional, sin periodistas, Sánchez fue entrevistado en Televisión Española en hora de máxima audiencia tras el Telediario de la noche. Insistió en que la apertura de una investigación judicial tras la denuncia del sindicato ultra Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez, fue la gota que colmó el vaso. Pero también aseguró tras publicar la carta dirigida a la ciudadanía, la primera persona que le dijo que no dimitiera fue su mujer. “Pero tenía que hacer esa reflexión personal, íntima, porque llevaba 10 años sin parar y necesitaba pensar si merecía la pena”, dijo. Insistió en que no se puede confundir “libertad de expresión con libertad de difamación” y dijo ser consciente que el acoso que afirma sufrir desde hace diez años “se va a redoblar, no van a parar”, aludiendo a lo que califica como “fábrica del fango”. “Estamos ante una oposición destructiva y mediante la intimidación lo que pretende es imponer una agenda regresiva”, aseveró. Incidió en que el Consejo General del Poder Judicial lleva cinco años caducado, y acusó al PP de su “secuestro”. Con todo, dijo que va a llamar al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y se mostró abierto a dialogar con todos los líderes políticos.

Los partidos políticos no ahorraron ayer críticas a la actuación de Pedro Sánchez, con un líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hablaba de “obra de teatro”, en la línea del president y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, que tildaba de “comedia” la puesta en escena de los últimos cinco días del líder del PSOE. Junts no se quedó atrás y censuró el “tacticismo” que ha visto en el inquilino de Moncloa.

Núñez Feijóo acusó a Sánchez de querer “colar un cambio de régimen por detrás” e incluso “usar” al rey en su “obra de teatro”. Tras descartar presentar una moción de censura en este momento y para la que carece de los apoyos suficientes, denunció que siga sin dar explicaciones a los españoles sobre el caso Koldo y las informaciones que afectan a su entorno familiar, algo que ve “impropio en un país democrático”. “Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso, agonía y decadencia”, dijo en una comparecencia en la sede del PP, donde echó en cara al presidente del Gobierno que, después de esta “simulación de dimisión”, “no haya asumido sus responsabilidades” y se “agarre al comodín de derecha y ultraderecha” que, a su juicio, “utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes”. Sobre una eventual reforma del Poder Judicial, Feijóo aseguró que Sánchez le garantizó hace unos meses que “en ningún caso cambiaría las mayorías” para renovar el CGPJ.Pere Aragonès tildó de “comedia”, de “cortina de humo”, de “acto electoral” y de “maniobra personalista” el periodo de reflexión de cinco días de Sánchez para madurar su decisión, hasta culminar en “una performance en forma de sermón” en la que no ha puesto sobre la mesa “ninguna propuesta concreta”. Frente a esta “sobreactuación absolutamente desproporcionada”, que en su opinión no ha sido “honesta”, retó a Sánchez a tomar la iniciativa para “combatir a la ultraderecha”, una vez constatado que “la democracia española es de mala calidad”. El secretario general de JxCat, Jordi Turull, denunció la “grave irresponsabilidad” que supone utilizar las emociones como lo ha hecho Sánchez, por “tacticismo electoral” y para “interferir” en las elecciones del 12M. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dio por finalizado el episodio “insólito” e “innecesario” vivido desde el pasado viernes. Para Aitor Esteban, “hay muchas cosas por hacer” y es a lo que el PNV “se va a dedicar”. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, aseguró que “es momento de actuar y poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes” con “una agenda democratizadora valiente”.Vox, que ha pedido al juez que le deje acusar a Begoña Gómez en la causa por presunto tráfico de influencias, cree que “la huida hacia adelante” de Sánchez “reafirma su golpe” y vaticina que “lo peor está por llegar”, según su líder, Santiago Abascal. Además, pide al PP que “rompa” con el PSOE.

El 36,7% de los españoles pensaba el viernes que Pedro Sánchez debería explicar “lo sucedido” y continuar al frente del Ejecutivo, un 23,6% que tenía que convocar elecciones y un 20,9% que debería dimitir, según una encuesta “flash” del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, un 11,7% consideraba que Sánchez debía someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. El CIS preguntó por los principales argumentos del contenido de la carta, y concluye que el 44,6% no apoya el “gesto” y la “actitud” del presidente de hacerla pública, frente a un 43,1% que sí lo respalda; un 41,1% considera que “tiene razón” en lo que plantea y un 38,8% que no la tiene. Por otro lado, el 48,2% opina que “la apertura de una causa judicial por una causa particular contra su mujer es “una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño”. Un 30,5% cree sin embargo que está “justificada” la apertura de diligencias contra Begoña Gómez, mientras que el 6,5% afirma no tener suficiente información sobre el caso.

Además, el CIS sitúa al PSOE como ganador en unas elecciones en las que sacaría 9,4 puntos al PP y da la vuelta al último barómetro de abril. La estimación de voto para el PSOE sería del 38,6%, a gran distancia de un PP que se quedaría en el 29,2%. Vox tendría el 11% y Sumar se quedaría con un 7,2%. Por su parte, Junts seguirían igual, con el 1,4 por ciento, y ERC se dejaría dos décimas hasta el 1,2 por ciento.

Los ministros y el PSOE respiran aliviados mientras Sumar pide reformar el Poder Judicial

Después de cinco días de incertidumbre y de promover movilizaciones y muestras de apoyo a Pedro Sánchez para hacer que se decantará por continuar, los ministros del PSOE, la cúpula del partido y sus barones respiraban ayer aliviados tras el anuncio de su líder indiscutible. De hecho, la posibilidad de que renunciara a seguir había disparado las conjeturas de quién podría sentarse al frente del Consejo de Ministros, aunque fuera de forma interina, y habían sonado varios nombres ante la falta de un relevo claro. Desde la vicepresidenta Maria Jesús Montero al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por la ministra Pilar Alegría. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que “la lucha tiene que seguir”, mientras la de Defensa, Margarita Robles, también animó a “seguir trabajando”. Montero alabó la “valentía” y “humanidad” de Sánchez y que siga adelante.El socio de Gobierno, Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, no se conforma con que Pedro Sánchez haya decidido seguir al frente del Gobierno de coalición y exige ir mucho más allá que lo que se pactó en el acuerdo de investidura, poniendo ya sobre la mesa una reforma del Poder Judicial, sin negociarlo con el PP, y derogar la ley mordaza.Mientras, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ve “desproporcionada” la reacción de Pedro Sánchez de darse cinco días para reflexionar si seguía en el cargo de presidente del Gobierno después de que un juez abriera diligencias por una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez.

El juez del caso Koldo rechaza citar a Begoña Gómez

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado por segunda vez citar a declarar como testigo a Begoña Gómez en el caso Koldo. “Lo único que existe (...) son meras informaciones periodísticas no contrastadas, de las que se desprende que ha podido tener relación con un investigado, Víctor de Aldama, lo cual tampoco es revelador de nada más, especulándose que podrían haberse tratado cuestiones relativas a los contratos de adjudicación de mascarillas”.