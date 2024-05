Publicado por POR E. BAYONA Verificado por Creado: Actualizado:

Ha sido diputada y senadora y ahora cierra la lista ¿Están en plena renovación?

Los Comuns somos de renovarnos mucho. Todo el mundo tiene claro que la política no es una situación profesional sino un servicio eventual. No queremos que la gente se acomode y acabe pensando más en su interés que en el de la ciudadanía.

¿Qué nota le pone al sistema sanitario?

Desgraciadamente, en Catalunya hemos perdido muchos años en la mejora de la sanidad pública y la reducción de las listas de espera. En muchos lugares, sobre todo en poblaciones rurales, estamos perdiendo servicios.

¿Le afecta directamente?

Ha habido un reparto del pastel de la sanidad pública a base de privatizaciones y recortes de servicios. En mi caso eso lleva a que mi problema no pueda ser tratado en Lleida y tenga que desplazarme a Barcelona. No deberíamos tener menos derechos por ser de Lleida. ¿Es compatible la maternidad con la política?No. Como madre monomarental y trabajadora lo sufro con la misma intensidad que cualquier otra mujer en mi situación. La responsabilidad de la crianza sigue recayendo sobre las espaldas de las madres. Y muchas veces eso deriva en situaciones de pobreza.

¿Si no hay manera con la sanidad ni con la conciliación no será porque la dirigencia no tiene esos problemas?

Durante mucho tiempo ha sido así, y sigue habiendo un porcentaje alto que utiliza servicios privados y no es consciente de cómo vive la gente. Los servicios públicos son clave. Hay margen de mejora, no es que no funcione nada. Y eso se mantiene con impuestos.

¿Cómo se llevan con sus socios, vecinos o cómo sea de Sumar, IU y Podemos?

Los Comuns tenemos un espacio de responsabilidad y de presencia en Sumar. Lo ideal sería volver a ir todos juntos.