Pedro Sánchez acusa a Milei de no estar “a la altura” y le exige una rectificación pública

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió ayer a exigir una disculpa pública al presidente de Argentina, Javier Milei, después de que llamase “corrupta” a su mujer, Begoña Gómez, y avisó que, si no se produce, la respuesta de España estará “a la altura de la dignidad de la democracia española y a los lazos de hermandad” que unen a ambos países.

Sánchez sostuvo que Milei no estuvo “a la altura” con sus declaraciones y quiso separar sus palabras del pueblo argentino. “Soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio lo que vivimos ayer (por el domingo) en Madrid si habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista”, indicó.El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trasladó ayer al embajador de Argentina en Madrid, Roberto Bosch, la exigencia de una “rectificación pública” por parte del presidente de su país tras sus declaraciones sobre la mujer de Sánchez.La crisis diplomática entre España y Argentina agitó el tablero político con un cruce de reproches entre el Gobierno, PP y Vox.En un acto para presentar el programa del PP a las elecciones europeas, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se refirió al asunto cargando tanto contra Sánchez como contra Milei por una “escalada verbal que no conduce a ninguna parte” y de la que el principal partido de la oposición se desmarcó.Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de “preocupante” que el Partido Popular “participe” en la “estrategia” de insultos, crispación y odio que atribuyó a la ultraderecha.En filas de Vox, Santiago Abascal cargó contra un PP al considerar que se ha quedado “sin aliados” y que se suma una vez más a la “pinza” con el PSOE en la polémica porque cree que los socialistas marcan a los populares la agenda internacional.Sumar consideró que Feijóo está “absolutamente descalificado” para gobernar España por no haber salido inmediatamente a defender a su país y a su Ejecutivo y cragó contra las empresas que se reunieron con Milei. Por su parte, empresas españolas que mantuvieron un encuentro el pasado sábado con el presidente de Argentina, entre ellas Telefónica, BBVA, Santander, Naturgy, Iberia o Abertis, rechazaron de plano las declaraciones del mandatario contra el presidente del Gobierno español y su mujer.

Argentina acusa a España de elevar “de mala fe” la tensión

El Gobierno de Argentina negó ayer que exista un “problema diplomático” y acusó a las autoridades españolas de elevar “de mala fe” las tensiones por lo que sería un tema de índole “personal” entre Milei y Sánchez, al que instó a pedir disculpas por la “catarata de insultos” vertida por miembros de su gabinete.El portavoz de Milei, Manuel Adorni, se mostró “absolutamente sorprendido” por la escalada de las tensiones y señaló de hecho que “el origen de todo esto fue una catarata de insultos del Gobierno español”, aludiendo a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el supuesto consumo de “sustancias”.En este sentido, afirmó que Milei se limitó en su discurso del domingo a “defender los valores que hicieron de Occidente una tierra próspera” y cuestionó que el Gobierno de Sánchez quiera “hacerse cargo” de las críticas vertidas sobre el socialismo o sobre la corrupción.