Una mujer muere apuñalada a pie de carretera

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer de 29 años en el municipio barcelonés de Esparreguera. La policía catalana explicó ayer que el domingo, sobre las 20:45 horas, recibió un aviso de que había una mujer herida en un arcén de una carretera de la localidad. El mismo testigo informó de que, antes de hallar a la mujer, vio a un coche marchar a toda velocidad del lugar de los hechos. Efectivos de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se dirigieron entonces al lugar y realizaron las primeras maniobras de reanimación a la víctima. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer. Aunque en un primer momento se apuntó la hipótesis de un accidente de tráfico, los agentes descubrieron que esta presentaba múltiples heridas de arma blanca, incompatibles con la teoría inicial. Los investigadores, que no descartan que pueda tratarse de un caso de violencia machista, buscarán potenciales cámaras de seguridad en la zona del lugar de los hechos para intentar identificar los vehículos que circularon por esa zona. La policía catalana no ha dado más información sobre los hechos más allá de que la víctima ha sido identificada y su madre ha sido citada en comisaría para prestar declaración como testigo, según avanzó ayer el digital El Caso.

En otro orden de cosas, la Policía Nacional detuvo el domingo a un hombre de nacionalidad china que intentó apuñalar a su esposa en una calle del madrileño distrito de Latina para intentar impedir que trabajara en un bazar. El arrestado había protagonizado otros episodios violentos, pero no tan graves, y explicó que no quería “por vergüenza” que su mujer trabajara en un bazar que no era de su propiedad.