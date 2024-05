Asens: “Cada vez hay menos payeses y más empobrecidos”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato de los Comuns a las europeas, Jaume Asens, reclamó ayer acabar con los tratados de libre comercio de la UE con terceros países. “Los tratados que los socialistas han votado con la derecha y la extrema derecha están arruinando la economía de nuestros payeses y fomentan la competencia desleal”, afirmó en una visita al Aplec del Caragol. Añadió que “no puede ser que lo que exigimos a nuestros agricultores en seguridad alimentaria y medioambiental no lo exijamos a los terceros países”. En este sentido, advirtió de que “cada vez hay menos payeses y están más empobrecidos, y esta situación pasa también en el resto de Europa”. Dijo que desde los Comuns han escuchado este “grito de alerta” del sector, que se comprometió a trasladar a la Eurocámara.

Por otra parte, Asens criticó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defienda la inconstitucionalidad de la ley de Amnistía. “Él no es juez ni jurista. Hay que esperar a que lo decida el Tribunal Constitucional”, indicó, y consideró que “está muy bien que la derecha y la extrema derecha ejerzan el derecho de protesta, pero sería mejor que lo hiciesen para avanzar y no para retroceder, para ganar derechos y no para recortarlos”.