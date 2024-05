Clamor del PP contra la amnistía y Ribera dice que se mimetiza con Vox

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer al Gobierno central que retire la amnistía y convoque elecciones generales para poner “punto y final” a una legislatura “que ya está perdida”. Durante el acto que el PP celebró en Madrid, que congregó a decenas de miles de simpatizantes y al que asistió la plana mayor del partido, Feijoó instó a Sánchez a un adelanto electoral y a la disolución de las Cortes porque “el país está parado” y “estamos hartos de la arrogancia, de la mentira y del egoísmo” del presidente de Gobierno. “Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles, que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también”, señaló. al tiempo que incidió en que “tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos”.

En Las Palmas de Gran Canaria, la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, acusó a Feijóo de haber pasado de “blanquear a la ultraderecha” dándole entrada en gobiernos autonómicos a “mimetizarse con ella”, cuando “era ese que venía de moderado”. “Dicen defender la Constitución y pretenden darnos lecciones de ello, cuando hace 2.000 días que se la saltan y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún pudor. Se inventan que hace falta que medie la Comisión Europea porque, si no, no es posible el acuerdo, y toman el pelo a los comisarios. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados europeos?”, se preguntó la vicepresidenta tercera del Gobierno.Por su parte, en Valencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, instó al PP a dejarse de “romerías”, en referencia al acto multitudinario que organizó ayer en Madrid, y de “juegos de artificio” contra la amnistía, a cuatro días de que el Congreso apruebe la norma definitivamente. Absacal pidió “más conflictos institucionales” desde el Senado para frenarla.