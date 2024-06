Anticorrupción pide imputar a altos cargos de Transportes

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de dos altos cargos del ministerio de Transportes en el conocido como ‘caso Koldo’, en el que se investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.

En un escrito del 29 de mayo, el fiscal Luis Pastor pide al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. También solicita que se investigue al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.El escrito del fiscal está fechado un día antes de que la Fiscalía Europea acordase asumir la investigación del caso, una decisión a la que se opondrá Anticorrupción.Ayer, la Fiscalía Europa señaló en el decreto por el que asume la investigación completa del ‘caso Koldo’ que los delitos que se investigan “afectarían directamente a los intereses financieros de la Unión Europea” y que debe quedarse con la totalidad de las pesquisas porque “la investigación conjunta es la solución más adecuada”.En la comisión de investigación del Senado, la expresidenta de Adif durante la pandemia, Isabel Pardo de Vera, dijo que no conocía Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama Koldo, antes de contratar con ella la compra de hasta cinco millones de mascarillas. Explicó que ella no eligió a esta sociedad, sino que solamente firmó la “declaración de emergencia” del contrato en base a sus competencias. Además, admitió “presiones” para que se agilizaran los contratos de emergencia porque el transporte lo organizaba el ministerio.Mientras, en la comisión de investigación en el Parlement balear, la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, volvió a desmarcarse de la compra de mascarillas.