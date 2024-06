Israel sigue atacando Gaza tras el anuncio de otro plan de tregua

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Ejército israelí siguió atacando ayer la Franja de Gaza, después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, anunciase el viernes una nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes que cuenta con el visto bueno de Israel y fue bien acogida por Hamás.

En un comunicado, las fuerzas israelíes confirmaron que siguen operando en Rafah, en el sur del enclave, donde aseguraron haber encontrado numerosas armas, bocas de túneles, cohetes, explosivos y material militar.Según el ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, más de 36.300 personas han muerto desde que comenzó la guerra en el enclave palestino en octubre pasado.En Jerusalén, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que no aceptarán un alto el fuego permanente en la Franja de Gaza hasta que no se cumplan los objetivos de la guerra, que pasan por eliminar completamente “las capacidades militares y de gobierno de Hamás” en el enclave. Las palabras son similares a las que Israel usó el viernes, después de que Biden anunciase desde la Casa Blanca una propuesta de tregua israelí en tres fases, en las que se sucederían varios intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave y se pone en marcha un plan de reconstrucción.El grupo islamista, por su parte, dijo que ve “positivamente” la propuesta de tregua en lo que se refiere a un “alto el fuego definitivo, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la reconstrucción de Gaza y el intercambio de prisioneros”, y aseguró estar dispuesto a tratar de forma constructiva cualquier plan que incluya estos puntos.Por otra parte, el ministerio de Asuntos Exteriores de España comunicó ayer a la embajada de Palestina en Madrid que goza de los “privilegios e inmunidades” de un Estado, explicaron fuentes diplomáticas.Se trata de la primera comunicación a la Embajada del Estado de Palestina tras su reconocimiento por parte del Gobierno de España el pasado martes, 28 de mayo.Por otra parte, ayer entró en vigor la orden del ministerio de Exteriores israelí al Consulado español en Jerusalén de no prestar servicio a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada, que mantuvo una jornada tranquila donde la oficina solo abrió durante dos horas debido a las elecciones europeas.