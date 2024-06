El juez llama a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio investigada por tráfico de influencias

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez en el marco de las diligencias previas centradas en una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que ella codirigía.

El empresario, presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, está citado en calidad de testigo este viernes 7 de junio, si bien su declaración está pendiente de un informe médico tras alegar que tiene problemas de salud.Además, el magistrado acordó abrir una pieza separada secreta para determinar si entre los contratos investigados hay alguno que hubiese sido suscrito con fondos europeos y la causa fuese por tanto competencia de la Fiscalía Europea. La apertura de esa segunda pieza separada declarada secreta –en otra se investiga la filtración de un informe de la UCO– obedece a una reclamación de la Fiscalía Europea relativa a algunos de los contratos investigados. En un decreto del 26 de abril, el organismo europeo pidió al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que le informase “en la mayor brevedad posible” de “los hechos y delitos” que se siguen en este procedimiento en la “que estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”.En el marco de la investigación de los contratos denunciados por Manos Limpias, el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recabe los expedientes de contratación de varios organismos del Gobierno y también del ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabés.Las pesquisas se centran en los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la mercantil Innova Next, y que ascienden a diez millones de euros. El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influenciadas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez y luego el Gobierno otorgó esos contratos.Paralelamente, el Partido Popular ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid su denuncia por conflicto de intereses contra Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los “vínculos de naturaleza económica y profesional” de esa compañía con su mujer. A finales de abril, el PP ya presentó un recurso tras el archivo de la denuncia que habían presentado ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo por el mismo motivo.

Sánchez tacha de “zafio montaje” las acusaciones contra su esposa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tachó ayer de “zafio montaje” las acusaciones contra su esposa, Begoña Gómez, que atribuye a “asociaciones ultraderechistas”, y reiteró en una nueva carta a la ciudadanía que su decisión de continuar al frente del Ejecutivo es “más firme que nunca”.En la carta responsabiliza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, de la imputación y les desea que “encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”. “Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria”, sentencia.“Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances”, señala el presidente en la nueva misiva.Horas antes, el Gobierno mostró ayer su “extrañeza” ante la citación judicial en plena campaña electoral de la mujer de Sánchez para el 5 de julio porque considera que carece de lógica procesal. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, quiso trasladar el mensaje de “absoluta tranquilidad” porque “no hay nada de nada”, tal como recordó que señala el informe de la Guardia Civil sobre la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias. “Lo que hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del PP y de Vox, del señor Feijóo y Abascal y grupos de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte oir. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país, fango y más fango”, recalcó al tiempo que expresó el respeto a las decisiones del poder judicial.

Feijóo exige al presidente que “asuma su responsabilidad”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “asuma su responsabilidad” tras la citación de su esposa para declarar el próximo 5 de julio.“Llegó hace seis años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración y ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco”, manifestó en un acto de campaña.Tras apuntar que la imputación y la citación a declarar “no suponen automáticamente una sentencia condenatoria” para Begoña Gómez, el líder del PP opinó que esta situación “sí obliga a que Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente” porque “no hay precedentes de negocios en el entorno de la Moncloa que sean investigados por la justicia española y europea. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, exigió que el presidente del Gobierno “dé la cara” y dimita “hoy mismo” por la citación a su mujer.