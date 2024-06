El jutge crida a declarar Begoña Gómez el 5 de juliol investigada per tràfic d'influències

El jutge del Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid ha citat a declarar en qualitat d’investigada Begoña Gómez, esposa del president del Govern central, Pedro Sánchez, el divendres 5 de juliol en la causa oberta per presumptes delictes de corrupció al sector privat i tràfic d’influències. Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Gómez en el marc de les diligències prèvies centrades en una sèrie de contractes públics adjudicats a empreses de Juan Carlos Barrabés, professor del màster de la càtedra de la Universitat Complutense que ella codirigia.

L’empresari, president del grup Barrabés i administrador d’Innova Next fins al 2022, està citat en qualitat de testimoni aquest divendres 7 de juny, si bé la seua declaració està pendent d’un informe mèdic després d’al·legar que té problemes de salut.A més, el magistrat va acordar obrir una peça separada secreta per determinar si entre els contractes investigats n’hi ha algun que hagués estat subscrit amb fons europeus i la causa fos per tant competència de la Fiscalia Europea. L’obertura d’aquesta segona peça separada declarada secreta –en una altra s’investiga la filtració d’un informe de l’UCO– obeeix a una reclamació de la Fiscalia Europea relativa a alguns dels contractes investigats. En un decret del 26 d’abril, l’organisme europeu va demanar al Jutjat d’Instrucció número 41 de Madrid que l’informés “a la major brevetat possible” dels “fets i delictes” que se segueixen en aquest procediment en què “estaria implicada l’UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley”.En el marc de la investigació dels contractes denunciats per Manos Limpias, el jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que obtingui els expedients de contractació de diversos organismes del Govern central i també de l’ajuntament de Madrid atorgats a empreses de Barrabés.Les indagacions se centren en els contractes que Red.es, el Consell Superior d’Esports i l’ajuntament de Madrid van adjudicar a la mercantil Innova Next, i que ascendeixen a deu milions d’euros. El jutge investiga si aquestes adjudicacions van poder veure’s influïdes per les cartes de recomanació que va firmar Begoña Gómez i després el Govern central va atorgar aquests contractes.Paral·lelament, el PP ha portat davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid la seua denúncia per conflicte d’interessos contra Pedro Sánchez, al no inhibir-se en les reunions del Consell de Ministres que van aprovar el rescat de l’aerolínia Air Europa, atesos els “vincles de naturalesa econòmica i professional” d’aquesta companyia amb la seua dona. A finals d’abril, el PP ja va presentar un recurs arran de l’arxivament de la denúncia que havien presentat davant de l’Oficina de Conflicte d’Interessos contra el cap de l’Executiu pel mateix motiu.

Sánchez titlla de “barroer muntatge” les acusacions contra la seua esposa

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va titllar ahir de “barroer muntatge” les acusacions contra la seua esposa, Begoña Gómez, que atribueix a “associacions ultradretanes” i va reiterar en una nova carta a la ciutadania que la seua decisió de continuar al capdavant de l’Executiu és “més ferma que mai”.A la carta responsabilitza el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, de la imputació i els desitja que “trobin la resposta que es mereixen a les urnes: condemna i rebuig a les seues males arts”. “El que no van aconseguir a les urnes pretenen assolir-ho de manera espúria”, sentencia. “Queden uns dies de soroll abans de les eleccions i uns quants més abans de l’estiu. Però també queden més de tres anys de govern, de progrés i d’avenços”, assenyala el president en la nova missiva. Hores abans, el Govern central va mostrar ahir la seua “estranyesa” davant de la citació judicial en plena campanya electoral de la dona de Sánchez per al 5 de juliol perquè considera que no té lògica processal. La portaveu i ministra d’Educació, Pilar Alegría, va voler traslladar el missatge d’“absoluta tranquil·litat” perquè “no hi ha res de res”, tal com va recordar que assenyala l’informe de la Guàrdia Civil sobre la denúncia del sindicat d’ultradreta Manos Limpias. “El que hi ha és una campanya del fang de la dreta i de la ultradreta, del PP i de Vox, del senyor Feijóo i Abascal i grups d’ultradreta com Manos Limpias i Hazte Oír. Aquesta és la vergonyosa oposició que té avui el nostre país, fang i més fang”, va recalcar, mentre que va expressar el respecte a les decisions del poder judicial.

Feijóo exigeix al president que “assumeixi la seua responsabilitat”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va exigir ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, que “assumeixi la seua responsabilitat” davant de la citació de la seua esposa per declarar el proper 5 de juliol. “Va arribar fa sis anys a la Moncloa dient encapçalar la regeneració i ha acabat amb la seua esposa investigada en un jutjat. Li manca legitimitat per despatxar un assumpte d’aquesta gravetat dient fatxes, fang, ultres o Franco”, va manifestar en un acte de campanya. Després d’apuntar que la imputació i la citació a declarar “no suposen automàticament una sentència condemnatòria” per a Begoña Gómez, el líder del PP va opinar que aquesta situació “sí que obliga que Sánchez assumeixi la seua responsabilitat política immediatament” perquè “no hi ha precedents de negocis a l’entorn de la Moncloa que siguin investigats per la justícia espanyola i europea”. El portaveu del PP, Borja Semper, va exigir que el president “doni la cara” i dimiteixi “avui mateix” per la citació a la seua dona.